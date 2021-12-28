Міноборони Росії погрожує НАТО збройним конфліктом

Заступник міністра оборони РФ Фомін заявив, що провокації НАТО загрожують збройним конфліктом

Заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін попередив, що присутність НАТО поблизу російських кордонів можуть з ймовірністю загрожувати збройним конфліктом. Його слова наводить РІА Новини.

Фомін у ході брифінгу для військових аташе та представників посольств іноземних держав, акредитованих у Москві, як характерний приклад навів спробу есмінця Великої Британії УРО Defender 23 червня 2021 начебто проникнути в територіальні води РФ в районі мису Фіолент біля узбережжя окупованого РФ Криму.

Фомін зазначив, що у Чорноморському регіоні порівняно з 2020 роком інтенсивність залучення розвідувальної авіації збільшилася більш ніж на 60 відсотків. При цьому кількість літакових вильотів зросла з 436 до 710.

Представник міністерства заявив, що збільшуються масштаби та інтенсивність заходів оперативної та бойової підготовки щодо планів НАТО в Чорноморській зоні. Загалом у 2021 році командування Об'єднаними Збройними силами НАТО провело 15 навчань, роком раніше їх було вісім.

Фомін також заявив, що присутність кораблів і допоміжних судів позарегіональних держав НАТО в Чорному морі «фактично набула постійного характеру». Так, з січня по грудень 2021-го було здійснено 30 заходів кораблів НАТО, у 2020 році їх було 23.

Нагадаємо, Кремль вважає «питанням життя і смерті» інтеграцію України до НАТО.

Також Путін розповів, як реагуватиме на відмову США погодити «гарантії безпеки».

Москва вже заявила, що спілкування Путіна та Байдена не буде, поки не узгоджені «гарантії безпеки» щодо НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

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