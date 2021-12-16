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    Думки вголос

    Скоро Росія втратить усі переваги перед Україною

    Рівень зарплат у нашій країні повільно, але зростає - Скоро Росія втратить усі переваги перед Україною
    Рівень зарплат у нашій країні повільно, але зростає
    фото з відкритих джерел

    Українці скоро будуть заможнішіми за росіян

    А тепер серйозно.

    Темпи зростання середньої зарплатні в Україні такі, що за їхнього збереження вона може випередити російську десь у другій половині 2020-х років. Мінімалка вже випередила.

    Це не стільки наша заслуга, скільки їхнє недопрацювання, але по факту так.

    Це при тому, що вартість життя в Україні значно нижча.

    Це при тому, що Україна не має значних запасів вуглеводнів

    Це при тому, що інші показники власне якості життя в Україні вищі. В нас людина банально має значно більше прав та значно менше ризиків, в нас краща кухня, кращий побут, навіть клімат. В нас не стоїть проблема «Васю призвали до армії, де інгушське землячество відбило йому всі внутрішні органи» і водночас «Ільхам вийшов на вулицю у день народження Адольфа, не пощастило».

    В нас хамство заступника міністра поліцейському є проблемою заступника міністра, а не поліцейського, і не садять за фото у короткій спідниці поблизу культової споруди.

    Що це означає?

    Що дуже скоро Росія втратить навіть ілюзорні переваги перед Україною як місце для життя. Ба більше – як напрямок розвитку пострадянської країни.

    І саме це є головною причиною для Кремля атакувати. Бо як не можеш зробити в себе краще за сусіда, зроби в сусіда гірше за себе.

    Саме тому для нас принципово встояти саме тут та зараз. Ми вирішуємо не власні долі, а долю усієї Східної Європи. Щонайменше.

    Саме тому для нас дуже важливо бути сильними, розумними, виваженими та, головне, витривалими.

    Саме в ці роки ми спокутуємо сторіччя помилок. І робимо історію для наших нащадків.

    Нам є, що захищати.

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    Джерело: блог Віктора Трегубова

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    Теги: Росія зарплата гроші українці Україна
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    Скоро Росія втратить усі переваги перед Україною