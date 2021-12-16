Скоро Росія втратить усі переваги перед Україною

Українці скоро будуть заможнішіми за росіян

А тепер серйозно.

Темпи зростання середньої зарплатні в Україні такі, що за їхнього збереження вона може випередити російську десь у другій половині 2020-х років. Мінімалка вже випередила.

Це не стільки наша заслуга, скільки їхнє недопрацювання, але по факту так.

Це при тому, що вартість життя в Україні значно нижча.

Це при тому, що Україна не має значних запасів вуглеводнів

Це при тому, що інші показники власне якості життя в Україні вищі. В нас людина банально має значно більше прав та значно менше ризиків, в нас краща кухня, кращий побут, навіть клімат. В нас не стоїть проблема «Васю призвали до армії, де інгушське землячество відбило йому всі внутрішні органи» і водночас «Ільхам вийшов на вулицю у день народження Адольфа, не пощастило».

В нас хамство заступника міністра поліцейському є проблемою заступника міністра, а не поліцейського, і не садять за фото у короткій спідниці поблизу культової споруди.

Що це означає?

Що дуже скоро Росія втратить навіть ілюзорні переваги перед Україною як місце для життя. Ба більше – як напрямок розвитку пострадянської країни.

І саме це є головною причиною для Кремля атакувати. Бо як не можеш зробити в себе краще за сусіда, зроби в сусіда гірше за себе.

Саме тому для нас принципово встояти саме тут та зараз. Ми вирішуємо не власні долі, а долю усієї Східної Європи. Щонайменше.

Саме тому для нас дуже важливо бути сильними, розумними, виваженими та, головне, витривалими.

Саме в ці роки ми спокутуємо сторіччя помилок. І робимо історію для наших нащадків.

Нам є, що захищати.

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Джерело: блог Віктора Трегубова

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