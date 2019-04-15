Вибори президента - знакова подія, але вона не має бути доленосною для країни
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Розсилка
Програш «свого» кандидата ніяк не означає знищення України!
Мовою оригіналу
Семь дней до второго тура выборов Президента Украины.
Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня.
Все настолько увлеклись баталией, что, похоже, уже забыли, ради чего введен сам механизм избирательного соперничества. А ведь все просто: выборы – это общественный договор о регулярной корректной демократической процедуре, обеспечивающей определение доминирующей точки зрения большинства. Корректной процедуры!
Сейчас же – в информационной сфере - общество разделено на два непримиримых лагеря. И кое-кто считает, что все средства хороши.
Пропагандисты, в патетике своей агитационной риторики, заявляют о том, что если не восторжествует их точка зрения, то Украина погибнет.
В попытке получить голоса в свою поддержку – рвут своими призывами страну на части, не задумываясь о последствиях, отравляя гневом огромные группы украинского общества.
В сторону уходит мудрость, порядочность и доброта – на повестку дня выходит НЕНАВИСТЬ!
Ненависть отравляет созидание! Никакое руководящее кресло в стране не стоит того, чтобы разменять его на атмосферу взаимной ненависти в обществе!
Ненависть отбрасывает нас всех назад, сбивает в безумные стаи – будит страх, остервенение и жестокость - разрушает разум.
Политическая конкуренция вышла за грань здравого смысла, вопрос о выборе очередного – я подчеркиваю – очередного президента подменяется борьбой «абсолютного зла» с «абсолютным добром».
Это очень плохая, опасная и разрушительная подмена понятий.
Демонизация противника, борьба на унижение, уничтожение и нынешний уровень поляризации общества совершенно недопустимы!
Пора очень ясно почувствовать эту опасную черту и остановиться!
Стоит спокойно подумать о главном. Мы, украинцы, слишком много пережили и достойно выдержали испытания последних лет, чтобы позволить искусственным семенам ненависти разрушать нашу страну.
Пора изживать в себе сознание подданных господина, для которых его смерть или смена – это крах государства. Хочу напомнить, что президент – это не Бог-отец, не царь, не Генеральный Секретарь ЦК КПСС и не отец семейства. Президент – топ-менеджер, нанятый обществом для исполнения определенной работы в границах своих функциональных обязанностей. И очень многое из того, что кандидаты в запале избирательной горячки обещают избирателям– находится вне их полномочий!
Выборы президента – важное и знаковое событие, но оно не может и не должно быть судьбоносным для нормальной демократической страны. Проигрыш «своего» кандидата никак не означает уничтожения Украины!
После выборов президент станет не вершителем судеб, как многим кажется сегодня – а всего лишь одним из элементов – хотя и очень важным – государственной системы, наряду с парламентом, правительством и всеми прочими государственными институтами, каждый из которых имеет свои полномочия и свою сферу ответственности.
И все эти институты продолжат свою работу: никуда не денется армия, которая продолжит защищать целостность страны; останется МВД, которое обеспечит порядок и безопасность; останется правительство, которое отвечает за экономику, бюджет, социальные вопросы; останется парламент, который формирует законодательную базу Украины. Власть – это комплекс ответственных институций и ни одна ее составная часть не может самовольно менять базовые положения Конституции.
Ни один президент или политик в Украине не сможет зайти за КРАСНЫЕ ЛИНИИ, которые очертило современное украинское общество.
Ни один политик не имеет и не будет иметь такой силы, чтобы выйти за границы этих красных линий и пошатнуть устои страны. Мы – сильное общество – и эти красные линии очень ясны КАЖДОМУ вменяемому политику Украины, имеющему внушительную поддержку людей.
КРАСНЫЕ ЛИНИИ - это, прежде всего, территориальная целостность Украины, вопросы возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма - последующая их реинтеграция; это ориентация на европейскую и евроатлантическую интеграцию; это экономическая независимость от РФ и недопустимость любых уступок агрессору; это - уважение гражданских свобод, безопасность и необходимость достойного материального уровня жизни граждан Украины. По большому счету – все!
Это очевидные вещи, которые объединяют подавляющее большинство украинцев. И это очень мощный фактор внутреннего баланса в стране. Баланса, который дает общество. Баланса, выстраданного годами борьбы – двумя революциями и войной. Баланса нашей внутренней силы.
И не нужно остервенелых кликушеств – у нас достаточно внутренней силы к поступательному сбалансированному созиданию. Надо просто не забывать об этом, когда нас пытаются затормозить, втягивая в очередную спираль ненависти.
Ни один из кандидатов не Бог и не демон.. Кандидаты просто люди, которые нуждаются в мудром совете и поддержке своего народа.
Задумайтесь: что каждый из вас может посоветовать своей стране? Как мы видим свою общую «дорожную карту»? Помогите своему президенту – кто бы им ни стал – идти по правильному пути. Не позволяйте втянуть себя в разрушительную конфронтацию.
Политическая конкуренция вышла за грань здравого смысла, вопрос о выборе очередного – я подчёркиваю – очередного президента подменяется борьбой «абсолютного зла» с «абсолютным добром». годами борьбы – двумя революциями и войной. Баланса нашей внутренней силы.
Джерело: блог Арсена Авакова