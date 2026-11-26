Дії Естонії «на межі розв'язання відкритої війни»» – ось так Москва відреагувала на рішення з 1 грудня закрити автомобільні пункти пропуску на кордоні. Неймовірно тонка душевна організація в росіян, не просто ображаються на закриття кордонів, але починають погрожувати війною.

Тут варто зазначити, що Естонія ухвалила це рішення після спроби підпалу заводу дронів під Таллінном, у якій звинуватила російські спецслужби. Ну це нормально, заводи підпалювати, саботаж і все таке – це ж по-дружньому, нащо різкі дії?

Варто пам'ятати, що в зоні ризику перебуває будь-яка країна, що межує з росією. А іноді росії не потрібен навіть спільний кордон: сирійці досі спливають кров'ю від допомоги братушек. Тож лише питання часу, коли російська військова хунта на чолі з диктатором і викрадачем дітей зверне увагу на свій західний кордон.

Данська військова розвідка ще в лютому розписала, як це може виглядати. Якщо війна в Україні закінчиться або заморозиться, а НАТО не озброюватиметься так само швидко, росія протягом пів року зможе вести локальну війну проти сусідньої країни, за два роки – становити реальну загрозу для балтійських країн НАТО, а за п'ять років – бути готовою до великої війни в Європі. А цього року данці додали, що існує низький, але зростаючий ризик обмеженого нападу на одну чи кілька країн НАТО, які межують з росією, потенційно вже в найближчі місяці.

Для росіян Естонія є частиною їхньої агресивної політики і мішень для постійних провокацій. 2007 року, коли Таллінн переніс пам'ятник радянському солдату, Естонія пережила масштабні кібератаки. 2014 року росіяни викрали на кордоні офіцера естонської контррозвідки Естона Кохвера, а 2024-го російські прикордонники зняли буї, якими Естонія позначала кордон на річці Нарва. Паралельно росія вирощує своїх проксі усередині країни. Торік естонський суд засудив до 14 років за державну зраду Айво Петерсона, співзасновника партії Koos, яка закликала вийти з НАТО, скоротити витрати на оборону і зберегти радянські пам'ятники.

Тож нинішні погрози Москви – лише чергова сходинка в давній історії тиску. Естонія поки що відповідає на них правильно: закриває кордон, судить агентів і не дає себе залякати.