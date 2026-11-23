Ще кілька фінальних штрихів до зустрічі трьох у Шеньчжені (аж проситься написати «банди трьох»). За її підсумками Сі, Путін і Трамп підписали декларацію, в якій чотири основні пункти: реформа ООН, збільшення постачання нафтопродуктів, захист посадовців від Міжнародного кримінального суду і запобігання ядерній війні. Там є вони, їхні інтереси, а звичайної людини немає взагалі.

Навіть СРСР пафосно включав права людини в гучні декларації та норми. 1975 року він підписав Гельсінський акт і взяв на себе зобов'язання щодо прав людини. У 1985 році в Женеві Рейган і Горбачов, домовляючись про ядерну зброю, все ж записали в спільну заяву, що гуманітарні справи треба вирішувати в дусі співпраці. Мова тоді йшла про дисидентів і розділені родини.

Натомість для трьох людожерів, що правлять трьома величезними країнами, існують лише нафта, власна безпека і ядерна зброя. Від Китаю і росії іншого ніхто й не чекав, а от для США це дуже дивно, бо зовсім не відповідає образу лідера вільного світу.

Водночас пункт про суд показує, наскільки сильно вони бояться правосуддя. Зрозуміло, що в першу чергу, це подарунок для Путіна, на якого з 2023 року є ордер МКС за депортацію українських дітей. Але загалом це показова і обнадійлива фобія.

Символічно, того ж дня Міжнародний суд ООН визнав, що М'янма вчинила геноцид рохінджа. Це перший випадок, коли суд визнав державу відповідальною за геноцид. Виконувати рішення силою суд не може, але тепер М'янма юридично зобов'язана повернути рохінджа додому і виплатити їм компенсацію, а геноцид назавжди записаний за нею офіційно.

Важливий і сам прецедент. Справу сім років вела маленька Гамбія, яка з М'янмою ніяк не пов'язана і прямої шкоди від неї не зазнала. Суд погодився, що за Конвенцією про геноцид позиватися може будь-яка держава-учасниця, бо геноцид – злочин проти всіх. Гамбію підтримали ще одинадцять держав. Тобто домагатися справедливості може навіть держава, якої злочин прямо не стосується.

І відповідно, саме це треба посилювати в міжнародній дипломатії: суди, трибунали і коаліції держав, які їх підтримують. Якщо людожери настільки бояться суду, що домовляються про це між собою, то для нас суд залишається одним із небагатьох інструментів, який рано чи пізно наздожене злочинців.