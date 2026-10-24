Головна Думки вголос Артем Біденко
search button user button menu button
Артем Біденко Виконавчий директор Асоціації зовнішньої реклами України

Велич Америки та слабкість Європи: головні міфи

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хто насправді багатший і продуктивніший
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Що насправді показують цифри 

Америка любить розповідати Європі, що та програє. У липні 2025-го керівник JPMorgan Джеймі Даймон приїхав до Дубліна і сказав європейцям у вічі: «Європа скотилася з 90% ВВП США до 65% за 10 чи 15 років. Це недобре. Ви програєте». Економіст Домінік Лойсдер у Phenomenal World проаналізував ці тези, і ось що вийшло.

Кажуть: за 10-15 років Європа скотилася з 90% ВВП США до 65%.

Насправді: це номінальні долари за ринковим курсом, тож падіння здебільшого пояснюється курсом євро. У реальному ВВП на душу населення Європа за 2008-2024 роки відстала приблизно на 7%.

Кажуть: американці продуктивніші.

Насправді: європейці просто працюють на 16% менше годин, бо мають довші відпустки і коротший тиждень. За годину роботи США виробляють лише приблизно на 8% більше. А Німеччина, Австрія, Нідерланди, Швейцарія, Бельгія, Данія і Норвегія – більше, ніж США.

Кажуть: американці живуть заможніше.

Насправді: перевага зосереджена в 10% найбагатших. Без них середні доходи в США нижчі, ніж у розвиненій Європі. Бідніша половина американців отримує майже на чверть менше, ніж така сама група європейців.

Кажуть: американська економіка більша.

Насправді: частина цієї «більшості» – медицина. У 2023-му США витратили на неї приблизно на 1,9 трлн доларів більше, ніж мали б за свого рівня доходів. У статистиці це виглядає як виробництво, а насправді це просто високі ціни.

Для нас це важливо. Тезою про слабку Європу дедалі частіше пояснюють, чому Україні немає на кого спертися, крім Вашингтона.

Проблеми в Європи справді є: оборона, повільні рішення, роздроблений ринок. Але це питання політичної волі, а економіка достатньо сильна. Тож кому вигідно перебільшувати цифри і поширювати міфи – можемо лише здогадуватися.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Європа ВВП економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вчаться воювати дронами. Чому Україні потрібно зайти в цю систему зараз
США вчаться воювати дронами. Чому Україні потрібно зайти в цю систему зараз
7 жовтня, 12:08
Трамп особисто зустрічав Сі під час його державного візиту до США
Трамп продемонстрував Сі Цзіньпіну ядерну міць США
24 вересня, 18:53
Сі Цзіньпін з дружиною прибув на державну вечерю
Сі Цзіньпін прибув на державну вечерю із Трампом
25 вересня, 03:02
Путін розраховує на послаблення підтримки України вже цієї зими
WP: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України
7 жовтня, 04:59
Окремо президент наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони
Представники України вирушають на переговори до США: Зеленський розкрив деталі
8 жовтня, 15:04
Іран пригрозив ширшою відповіддю у разі нових ударів США
Іран підготувався до нової атаки США та розширив список цілей – Reuters
1 жовтня, 17:03
Білий дім зауважив, що політичний комітет Трампа не відшкодовуватиме платникам податків вартість рекламних роликів, які вже вийшли в ефір
Суд наказав припинити показ реклами Трампа, що фінансується коштом платників податків
12 жовтня, 06:32
Зеленський зазначив, що Україна постійно інформує партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину
Зеленський провів розмову з представниками Трампа
18 жовтня, 18:16
Підсанкційним танкерам відкрили шлях до легальних перевезень
США запустили процедуру легалізації російських нафтових танкерів
20 жовтня, 06:34

Артем Біденко

Велич Америки та слабкість Європи: головні міфи
Велич Америки та слабкість Європи: головні міфи
Два роки під тиском Трампа: чому вибори у США не врятують Україну
Два роки під тиском Трампа: чому вибори у США не врятують Україну
Ракетою по Україні? Іран діє вдумливо
Ракетою по Україні? Іран діє вдумливо
Тепер це проблема не лише України, а привід підняти винищувач НАТО і відкрити вогонь
Тепер це проблема не лише України, а привід підняти винищувач НАТО і відкрити вогонь
«Боротьба з корупцією» vs Реальні системні зміни
«Боротьба з корупцією» vs Реальні системні зміни
Один голос Партії регіонів коштував 10 доларів, а Королевській - 100
Один голос Партії регіонів коштував 10 доларів, а Королевській - 100

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
57K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Сьогодні, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Сьогодні, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Вчора, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Вчора, 14:57

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua