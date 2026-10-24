Велич Америки та слабкість Європи: головні міфи

Що насправді показують цифри

Америка любить розповідати Європі, що та програє. У липні 2025-го керівник JPMorgan Джеймі Даймон приїхав до Дубліна і сказав європейцям у вічі: «Європа скотилася з 90% ВВП США до 65% за 10 чи 15 років. Це недобре. Ви програєте». Економіст Домінік Лойсдер у Phenomenal World проаналізував ці тези, і ось що вийшло.

Кажуть: за 10-15 років Європа скотилася з 90% ВВП США до 65%.

Насправді: це номінальні долари за ринковим курсом, тож падіння здебільшого пояснюється курсом євро. У реальному ВВП на душу населення Європа за 2008-2024 роки відстала приблизно на 7%.

Кажуть: американці продуктивніші.

Насправді: європейці просто працюють на 16% менше годин, бо мають довші відпустки і коротший тиждень. За годину роботи США виробляють лише приблизно на 8% більше. А Німеччина, Австрія, Нідерланди, Швейцарія, Бельгія, Данія і Норвегія – більше, ніж США.

Кажуть: американці живуть заможніше.

Насправді: перевага зосереджена в 10% найбагатших. Без них середні доходи в США нижчі, ніж у розвиненій Європі. Бідніша половина американців отримує майже на чверть менше, ніж така сама група європейців.

Кажуть: американська економіка більша.

Насправді: частина цієї «більшості» – медицина. У 2023-му США витратили на неї приблизно на 1,9 трлн доларів більше, ніж мали б за свого рівня доходів. У статистиці це виглядає як виробництво, а насправді це просто високі ціни.

Для нас це важливо. Тезою про слабку Європу дедалі частіше пояснюють, чому Україні немає на кого спертися, крім Вашингтона.

Проблеми в Європи справді є: оборона, повільні рішення, роздроблений ринок. Але це питання політичної волі, а економіка достатньо сильна. Тож кому вигідно перебільшувати цифри і поширювати міфи – можемо лише здогадуватися.