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Богдан Данилишин Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Чи виправдана девальвація гривні в даний час?

glavcom.ua
Міжбанківський курс гривні укріпився за тиждень майже на 1,0%
фото з відкритих джерел

Традиційні канали надходжень іноземної валюти за поточним рахунком поступово зменшуються

За жовтень гривня до долара США ревальвувала на 0,6% (з початку листопада – ще на 0,5%).

Спостерігаються ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні, що зумовлені ситуативними чинниками та певним чином відображають попит населення на готівку (наразі збільшився попит на безготівковому сегменті ринку).

Загалом станом на 02.11.23 порівняно з 02.11.22 готівкова гривня до долара США ревальвувала на 6,1%, а порівняно зі станом на кінець 2022 року – також на 7%.

Помірне зростання як попиту, так і пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку з боку клієнтів банків минулого тижня обумовило збереження чистого попиту на іноземну валюту. Відповідний дефіцит був покритий за допомогою інтервенцій Національного банку, чисте значення яких минулого тижня становило 563 млн доларів США (порівняно із 675 млн доларів США тижнем раніше). Міжбанківський курс гривні укріпився за тиждень майже на 1,0%.

Водночас дефіцит рахунку поточних операцій, який за 9 місяців 2023 р. становив 5,5 млрд доларів США (порівняно із профіцитом 7,9 млрд доларів США за аналогічний період 2022 року) продовжував виступати домінуючим фактором попиту на іноземну валюту. Так, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами за січень-вересень досягло 28 млрд доларів США (у тому числі у вересні «мінус» 3,6 млрд доларів США).

При цьому, традиційні канали надходжень іноземної валюти за поточним рахунком поступово зменшуються: надходження в Україну з оплати праці за 9 міс. 2023 року становили 9,1 млрд доларів США (9 міс. 2022 р – 9,6 млрд доларів США), трансферти (переважно до сектору загальнодержавного управління) становили 18,6 млрд доларів США (9 міс. 2022 р. – 20,3 млрд доларів США).

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Джерело
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Теги: гривня Нацбанк економіка курс валют

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