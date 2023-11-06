Кулеба заявив про мілітаризацію економіки України

Україна вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь

Військово-промисловий комплекс України активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від союзників. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише Welt.

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«Що стосується можливих подій у 2024 році (після президентських виборів у США – ред.), то нам доведеться почекати і подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку», – зазначив Кулеба.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна вже з наступного року починає спільне виробництво гаубиць з британською компанією.

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Камишін також зазначив, що Україна виробляє різні види зброї та боєприпасів, і в кожному сегменті шукає партнерства з американськими компаніями.

Зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. На період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію.