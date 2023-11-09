Данилишин пояснив, звідки під час війни беруться шалені прибутки банківської системи

За даними Національного банку, показники адекватності капіталу банківської системи України продовжують залишатися високими

За вісім місяців 2023 року чистий прибуток банківської системи перевищив 95 млрд грн. Про це розповів ексміністр економіки та ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин в огляді про ситуацію в економіці та на фінансових ринках України станом на початок листопада.

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За даними Національного банку показники адекватності капіталу банківської системи України продовжують залишатися високими. Станом на 1 жовтня 2023 року адекватність регулятивного капіталу банків України становила 25%, основного – 14,8%, що понад як удвічі перевищує мінімальні нормативні вимоги Національного банку. Збереженню високої капіталізації сприяють позитивні фінансові результати банків – за січень-серпень 2023 року чистий прибуток банківської системи перевищив 95 млрд грн (рентабельність капіталу – 64,7%).

Данилишин підкреслив, що обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) зберігається на рівні близько 680 млрд грн, у тому числі близько 480 млрд грн – у депозитних сертифікатах НБУ. Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності продовжують виступати витрати з Єдиного казначейського рахунку уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти зменшують обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування, залишок заборгованості, за якими скоротився до рівня менш як 2,5 млрд грн, та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (з 15.09.23 становить 16%).

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