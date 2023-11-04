Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік

Кабмін скоригував прогноз щодо споживчої інфляції

У доопрацьованому проєкті Держбюджету-2024 змінено прогнозований курс долара на наступний рік. Про це, зокрема, повідомив перший заступник голови Комітету парламента з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Так, замість 41,4 грн/$, який закладався у первісному варіанті, його зменшили до 40,7 грн/$. Тобто, уряд прогнозує, що девальвація гривні буде нижчою, ніж раніше передбачалося.

Крім того, уряд скоригував прогноз щодо споживчої інфляції – 9,7% (у першому читанні було 10,8%)/

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Головні зміни до проєкту бюджету-2024:

доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн

Видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн

Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн

Зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з $ 42,9 млрд до $41 млрд), щоб погодити з МВФ

Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн

Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6% (у першому читанні було 5%).

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2024 рік.

Дохідна частина держбюджету складає 1,746 трильйони гривень, видаткова – 3,3 трильйони, а граничний обсяг дефіциту – 1,593 трильйони.

Згодом стало відомо, що видатки на оборону в бюджеті-2024 можуть зрости до 2 трлн грн.

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2 листопада Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про держбюджет-2024, підготовлений до другого читання.