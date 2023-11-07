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Серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків
До Нідерландів приїздять українські біженці з інших країн Європи
фото із відкритих джерел

Нідерланди нарікають, що на тлі збільшення потоку біженців місць у притулках уже не вистачає

До Нідерландів прибуває дедалі більше українських біженців, причому не лише безпосередньо з України, а й інших європейських країн. І серед них все більше чоловіків. Про це пише Еuronews.

Кількість українців, які прибувають до Нідерландів, продовжує зростати. Люди тікають від війни. Але останнім часом все більше українців приїжджає до Нідерландів з інших європейських країн, переважно з Польщі. І серед них дедалі більше чоловіків.

Зокрема видання наводить слова Владислав, біженця із Маріуполя:  «До Нідерландів я приїхав учора. Мені дуже сподобалися розповіді моїх друзів, які тут були. Вони кажуть, що це досить непогана країна для життя. Я приїхав з Польщі, до цього там перебував більше року. Але там мені не дуже сподобалося».

Місцева влада каже, що на тлі збільшення потоку біженців місць у притулках уже не вистачає. При цьому вони зазначають: всупереч поширеній думці, далеко не всі українські чоловіки служать в армії.

Яап Донкер, директор з питань безпеки Утрехтського регіону: «Спочатку ми бачили багато жінок. Потім з'явилися жінки з дітьми. Останнім часом ми також бачимо, що з'явилися і чоловіки. Звичайно, наші серця звернені до найбільш уразливих верств населення. І ми турбуємося тому, чи залишиться місце для них. Оскільки приплив зараз відбувається настільки швидко, що ми вже не справляємось у національному масштабі». Загалом нині в Нідерландах проживає майже 102 тис. українців. З них 83 тис. розміщені в муніципальних притулках.

Нагадаємо, у Нідерландах погрожують масовим закриттям центрів реєстрації українських біженців. Як пише місцевий портал nrc.nl, ситуація із розміщенням мігрантів стає серйозним викликом для місцевої влади. За даними видання, наразі до Нідерландів щодня приїжджає двісті нових шукачів притулку, для яких практично немає місць. Наприклад, зараз до центру для біженців міста Тер-Апель прибуває більше людей, ніж їх можна вмістити. У результаті людям доводиться спати на стільцях у зонах очікування.

До слова, Україна потребує людей для відновлення країни, тому потрібно якнайшвидше починати діалог про повернення українців з-за кордону. Відповідну заяву у середу, 25 жовтня, зробив посол Нідерландів в нашій країні Єннес де Мол на відкритті Human Capital Forum «Українці. Економіка. Майбутнє», повідомляє «Укрінформ». Посол Нідерландів додав, що «у всій Європі» виступають за початок діалогу на найвищому рівні щодо повернення українців до України. Він додав, що українці легко інтегруються і починають бізнес у Нідерландах, тоді як люди потрібні, щоб починати бізнес в Україні, і для цього їм потрібна мотивація.

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Теги: економіка населення влада чоловік Україна українці посол Нідерланди бізнес місцева влада біженці

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