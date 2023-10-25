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Чому погіршується економіка Німеччини: промовисті дані дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чому погіршується економіка Німеччини: промовисті дані дослідження
Економіка Німеччини відновлюється максимально повільно
фото із відкритих джерел

Економічні показники Німеччини за останній період не найкращі

Економічні показники Німеччини продовжують падати на початку четвертого кварталу. Виробництво залишається основним гальмом економіки, хоча в жовтні до цього додалось падіння у сфері послуг. Все це впливає і на ринок праці, оскільки зайнятість у Німеччині знижується другий місяць поспіль.

Хоча у жовтні 2023 року показники обробної промисловості Німеччини дещо покращилися – більше, ніж очікувалося, втім цього недостаньо, аби говорити про позитивні зміни у економіці провідної країни ЄС. Про це свідчить розробка індексу менеджерів із закупівель (BMI) Гамбурзького комерційного банку (HCOB) та Інституту економічних досліджень S&P Global Market Intelligence у Лондоні.

До того ж погіршення показників у сфері послуг призвело до зниження зведеного індексу, внаслідок чого загальні економічні показники погіршилися ще більше. Грунтуючись на попередніх значеннях опитування, індекс ділової активності в обробній промисловості Німеччини зріс до 40,7 пунктів замість очікуваних 40,0 пунктів. Це п'ятимісячний максимум після 39,6 пунктів у попередньому місяці. Індекс ділової активності у сфері послуг знизився до 48,0 пунктів з 50,3 пунктів замість очікуваних 50,0 пунктів. Таким чином, зведений індекс знизився з 46,4 пунктів до 45,8 пунктів.

Індекс вище 50 балів свідчить про збільшення показників досліджуваної економічної діяльності, а значення нижче 50 балів свідчить про зниження. Скорочення нових замовлень у виробничому секторі, хоч і воно тривало, було найменшим із червня, але темпи скорочення були найшвидшими з жовтня 2020 року.

До слова, згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Bloomberg на початку серпня, німецька економіка не відновилася після зимової рецесії і не покаже цьогоріч економічного зростання.

Топтання на місці першої економіки Європи розпочалося ще у другому кварталі цього року. Економісти Bloomberg прогнозують, що ситуація може змінитися для неї у найкращу сторону наступного року. Що ж до трьох останніх місяців 2023 року, то вони чекають суто символічного зростання на 0,1%. Привертає увагу, що лише місяць тому такі ж прогнози на третій і четвертий квартали були на 0,1% вищими. Це свідчить про те, що ситуація в економіці Німеччини не покращується. 

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Теги: економіка Німеччина гроші ринок фінансування

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