Чому погіршується економіка Німеччини: промовисті дані дослідження

Економічні показники Німеччини за останній період не найкращі

Економічні показники Німеччини продовжують падати на початку четвертого кварталу. Виробництво залишається основним гальмом економіки, хоча в жовтні до цього додалось падіння у сфері послуг. Все це впливає і на ринок праці, оскільки зайнятість у Німеччині знижується другий місяць поспіль.

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Хоча у жовтні 2023 року показники обробної промисловості Німеччини дещо покращилися – більше, ніж очікувалося, втім цього недостаньо, аби говорити про позитивні зміни у економіці провідної країни ЄС. Про це свідчить розробка індексу менеджерів із закупівель (BMI) Гамбурзького комерційного банку (HCOB) та Інституту економічних досліджень S&P Global Market Intelligence у Лондоні.

До того ж погіршення показників у сфері послуг призвело до зниження зведеного індексу, внаслідок чого загальні економічні показники погіршилися ще більше. Грунтуючись на попередніх значеннях опитування, індекс ділової активності в обробній промисловості Німеччини зріс до 40,7 пунктів замість очікуваних 40,0 пунктів. Це п'ятимісячний максимум після 39,6 пунктів у попередньому місяці. Індекс ділової активності у сфері послуг знизився до 48,0 пунктів з 50,3 пунктів замість очікуваних 50,0 пунктів. Таким чином, зведений індекс знизився з 46,4 пунктів до 45,8 пунктів.

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Індекс вище 50 балів свідчить про збільшення показників досліджуваної економічної діяльності, а значення нижче 50 балів свідчить про зниження. Скорочення нових замовлень у виробничому секторі, хоч і воно тривало, було найменшим із червня, але темпи скорочення були найшвидшими з жовтня 2020 року.

До слова, згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Bloomberg на початку серпня, німецька економіка не відновилася після зимової рецесії і не покаже цьогоріч економічного зростання.

Топтання на місці першої економіки Європи розпочалося ще у другому кварталі цього року. Економісти Bloomberg прогнозують, що ситуація може змінитися для неї у найкращу сторону наступного року. Що ж до трьох останніх місяців 2023 року, то вони чекають суто символічного зростання на 0,1%. Привертає увагу, що лише місяць тому такі ж прогнози на третій і четвертий квартали були на 0,1% вищими. Це свідчить про те, що ситуація в економіці Німеччини не покращується.