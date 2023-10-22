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У Росії з’явилася нова форма мобілізації: розвідка розкрила подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії з’явилася нова форма мобілізації: розвідка розкрила подробиці
Колишніх військових у Росії змушують підписувати контракти
фото з відкритих джерел

У Кремлі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі

У Росії тривають мобілізаційні заходи, але вони, здебільшого, мають прихований характер. Про це у інтерв'ю Єгору Чечеринді на «Еспресо» розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

За словами розвідника, у Кремлі наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі.

«Усе ж таки є осторога реакції і населення тієї території, насамперед, йдеться про центральні, столичні регіони. Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом «бессмысленным, беспощадным» у кремлівських карликів існує. Тому зважають ще», – зазначив Юсов.

Як розповів представник ГУР, в Росії під час мобілізації понад 20 тисяч людей на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Йдеться про рекрутинг серед ув'язнених і серед боржників якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців мова не йде.

Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють.

«Там нова форма з'явилася, особливо до колишніх військовослужбовців, це примусове підписання контракту: коли начебто викликають на звірку до військкомату, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті. Говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору «любові» до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони. Це банальне бажання заробити. Ну зрештою ті самі пральні машинки і холодильники: ми всі бачили мікрохвильовки, які крадуть росіяни в українців. Для декого це спосіб врятуватись від проблем іншого характеру, але так, такі заходи тривають в цілому», – уточнив представник ГУР.

Як зауважив Андрій Юсов, мобілізаційний ресурс в Росії більший, ніж в Україні, але якщо говорити про мотивацію, про якість, то в них є чимало проблем і він (ресурс, – ред.) точно не безмежний.

Російська економіка вже починає відчувати брак, зокрема, робочої сили: на окремих підприємствах вже не вистачає чоловічих рук. Ця проблема існує і буде збільшуватись.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. 

Російські загарбники продовжують зусилля щодо мобілізації до своєї армії мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України. Так, на цих територіях інтервенти зараз формують систему військового обліку призовників та військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Росія має понад 200 тис. військових, дислокованих на окупованих частинах України.

Теги: розвідка економіка санкції населення росіяни Місяць

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