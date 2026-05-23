Головна Думки вголос Богдан Данилишин
search button user button menu button
Богдан Данилишин Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Нові податки для банків? Чого хоче НБУ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: finclub.net
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

55% процентних доходів банки отримують від держави, до війни ця частка була вдвічі меншою

Оприлюднена позиція НБУ суперечить фактам, є перекрученням реальності і відвертим лобіюванням приватних інтересів комерційних банків всупереч інтересам держави.

Прибуток банків зараз має неринкову природу. 55% процентних доходів банки отримують від держави, до війни ця частка була вдвічі меншою. При цьому серед банків з іноземним капіталом частка державних доходів є ще вищою – 60%. Це насамперед процентні доходи за депсертифікатами НБУ, за ОВДП та в рамках пільгових програм Уряду.

Основні причини нарощування прибутків банків – це не розширення послуг фінансового посередництва а абсолютно неринкові фактори - монетарна політика НБУ, специфічні обставини фінансування фіскального дефіциту та волюнтаристське розширення банками процентної маржі.

За 2025 р. банки отримали від НБУ 82 млрд.грн процентів за депсертифікатами. Це пряма плата банкам від держави, щоб ті не збільшували внутрішній кредит, а натомість пасивно зберігали кошти на депозитних рахунках в НБУ за ставками до 19,5% річних (що до речі перевищує середню ставку за кредитами).

За час війни суттєво збільшився попит держави на внутрішні запозичення. Обсяг ОВДП, якими володіють банки зріс на 70%. Дякуючи привабливій для банків монетарній політиці вони змогли отримувати процентні доходи за ставками, що вдвічі перевищували середній рівень інфляції. Лише в 2025 р. Уряд сплатив банкам 124 млрд. грн процентів за ОВДП.

За воєнний період банки отримали 5-кратне збільшення ліквідності за рахунок державного фінансування фіскального дефіциту. Фінансування фіскального дефіциту із зовнішніх джерел збільшило обсяг гривневої маси в економіці, а звідси збільшилась і ліквідність банків. Це колосально збільшило ресурси банків, але замість спрямування цих ресурсів у кредитування – банки переважну частину цих коштів спрямували у депозити НБУ та у валютні облігації інших країн.

За роки війни банки ВДВІЧІ розширили процентну маржу між ставками нових портфелів кредитів та депозитів. В 2025 р. процентна маржа становила в середньому 10-12 відс. пунктів.

Тобто – і фінансову базу, і рівень дохідності, і високий попит на послуги банків - забезпечила держава. Держава стала основним постачальником доходів банків. Тому абсолютно логічно і обгрунтовано зберігати підвищену ставку оподаткування прибутку банків.

Банки мають достатньо ресурсів, щоб кратно збільшити кредитування бізнесу, але вони цього не роблять, оскільки пасивне зберігання коштів у НБУ чи ОВДП забезпечує їм колосальний профіт, про який можна тільки мріяти. Саме тому частка кредитів у складі активів банків упала нижче 30% із довоєнних 40%. Не податок на прибуток заважає банкам кредитувати економіку, а жорстка монетарна політика та інші регуляторні вимоги НБУ.

В останні роки податок на надприбутки банків застосовували багато країн Європи – Іспанія, Литва, Чехія, Угорщина, Словаччина, Італія. В жодній з цих країн не відбулося зниження рівня кредитування.

НБУ заявляє, що ефективність такого кроку для бюджету сумнівна з огляду на те що половину прибутку формують державні банки.

Хай би НБУ краще займався аналізом ефективності своєї монетарної та валютної політики, замість рекомендацій по бюджетній та податковій політиці. Половина прибутку банків належить недержавним банкам, а це – майже 100 млрд грн – немаленька сума.

НБУ заявляє, що Банківський сектор має найвище навантаження серед усіх секторів економіки – 68 копійок надходжень до державного бюджету на одну гривню доданої вартості. До відома експертів НБУ, додана вартість банківського сектора не включає їх чисті процентні доходи. Це статистична особливість даного сектора.

Тому таке порівняння з іншими секторами є некоректним. Якщо додану вартість фінансового сектора скорегувати на чисті процентні доходи банків, то рівень податкових вилучень з фінансового сектора становитиме не 68 копійок на гривню (як заявив НБУ), а лише 31 копійку на 1 гривню.

Для порівняння, рівень податкових вилучень з промисловості за 2025 рік складає 47 копійок на 1 гривню! Тому НБУ варто було б спершу підучити теорію та розібратись у темі, аніж маніпулювати податковими коефіцієнтами.

В країні потрібно нормалізувати та оздоровити процентну політику НБУ, як мінімуму зробити її параметри адекватно співставними з фактичною динамікою інфляції. Якщо банки отримуватимуть домінантну частину своїх доходів з ринкових джерел, а не завдяки адміністративному ресурсу НБУ (обліковій ставці НБУ) – потреба у підвищення ставки податку на прибуток банків відпаде сама собою.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: фінансування кредит економіка політика НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Республіканська партія Трампа: інакодумців виштовхують із Конгресу
Республіканська партія Трампа: інакодумців виштовхують із Конгресу
21 травня, 12:18
Чи можуть ціни зрости реально?
Україна – не Китай. Чому ми заробимо, а не програємо на перській блокаді
26 квiтня, 17:45
Володимир Цабаль у 2019 році пройшов до Ради по списку від партії «Голос»
Нардеп Цабаль складає мандат
24 квiтня, 18:37
Екомито СВАМ загрожує економічній та національній безпеці України – дослідження GMK Center
Екомито СВАМ загрожує економічній та національній безпеці України – дослідження GMK Center
29 квiтня, 15:08
Головним пріоритетом на селекторі визначили підготовку системи охорони здоров'я до зимового сезону
Свириденко: зарплата лікаря сягнула 42 тисяч, половина лікарень вже автономні
13 травня, 15:27
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Трамп спробував перехопити ініціативу під час рукостискання із Сі
Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»
14 травня, 12:24
Попри оманливу тишу з боку Білорусі, Сили оборони України не втрачають пильності
Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю
16 травня, 18:58
Перебої з поставками нафти загрожують світу новою хвилею кризи
Світ опинився за крок до нової нафтової кризи – Bloomberg
Вчора, 18:58

Богдан Данилишин

Нові податки для банків? Чого хоче НБУ
Нові податки для банків? Чого хоче НБУ
До«шагались»… Інфляція продовжує прискорюватися
До«шагались»… Інфляція продовжує прискорюватися
Монетарний тиск на економіку продовжується
Монетарний тиск на економіку продовжується
Хто чи що стимулює ріст цін в Україні
Хто чи що стимулює ріст цін в Україні
Боргова політика: на скільки вистачить міжнародних резервів
Боргова політика: на скільки вистачить міжнародних резервів
Облікова ставка та валютно-курсова політика НБУ: як стримується економічне відновлення
Облікова ставка та валютно-курсова політика НБУ: як стримується економічне відновлення

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua