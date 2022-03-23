Україна відчутно перемагає Росію на військових та міжнародних фронтах

Останні події надихають на те, що Україна доведе справу до перемоги

Коли ми говоримо про події на війні, то бачимо повідомлення, що українці знищили, розбили, зруйнували військову колону чи техніку. А російські здобутки – це завжди вбивства мирних людей, руйнування житлових масивів, заводів. Це показує дисбаланс у тому, що відбувається у театрі бойових дій. Але найголовніше те, що – США та Велика Британія синхронно заявили про можливість подальшої військової допомоги. Зокрема, міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Україна отримає ПЗРК Starstreak із дальністю дії до 7 кілометрів – це такі системи, які дуже добре збивають гелікоптери та літаки, які знижуються для бомбардування. Це зараз дуже часто відбувається і тому для нас це хороша новина.

Що ж до США, то президент Джо Байден повідомив, що додатково виділяє 800 млн доларів допомоги. Крім того, Америка нам дасть 800 одиниць ПЗРК «Стінгер», 6 тисяч спеціальних протитанкових систем та інше озброєння. У майбутньому йдеться про передачу потужніших систем протиповітряної оборони – С-300В. Це системи ППО, виготовлені Радянським Союзом, але не виключено, що невдовзі ми зможемо отримати системи американського виробництва.

Щодо подій на фронтах, то вже відбито наступ на Харків, а днями пан Кім повідомив, що Миколаїв пересунув лінію фронту ближче до Херсона. Тобто відсунув ворога подалі від Миколаєва. ЗСУ ліквідували командира 150-ї мотострілецької дивізії, генерал-майора Олега Мітяєва. Знищення генералів свідчить про те, що у них не все гаразд із управлінням військами, а ще це більше деморалізує російські підрозділи. Ще одна важлива інформація – Росія дедалі більше відчуває дефіцит людського ресурсу. Ворог хоче перекинути свої угруповання із Південної Осетії. Говорили про сирійських найманців. Про що це свідчить? Про те, що людського ресурсу їм не вистачає. І навіть неясно, яка тактика буде надалі вигідною для Росії.

Російські проблеми посилює і те, що 16 березня Росія фактично увійшла до дефолтного механізму. Настання дефолту прогнозують 15 квітня.

Є ще одне наше досягнення на міжнародній арені. Зафіксовано беззаперечну перемогу України у Міжнародному суді ООН. Це означає, що фактично Росія буде змушена виплачувати Україні певні фінансові ресурси за збитки. Серед іншого, американський Сенат ухвалив резолюцію про визнання Путіна військовим злочинцем. Це надзвичайно важлива інформація, оскільки вона свідчить про просування ідеї створення антипутінської коаліції та про намір у майбутньому притягти особисто Володимира Путіна до Міжнародного суду. Хоча фахівці кажуть, що поки Путін перебуває при ядерній кнопці, це буде зробити майже неможливо. Але якщо Путін буде відсторонений від влади, то надалі це може завести його прямо до Міжнародного суду.

Щодо оточення Путіна, то є дуже кумедна інформація – почали розбігатися олігархи. Зокрема, кажуть, що російський мільярдер Роман Абрамович став громадянином Португалії. Фактично, це символічна інформація. Вона говорить про те, що Путін уже відіграв своє на міжнародній арені. І люди від нього просто тікають.

Загальний висновок є таким, що і на військових фронтах, і на міжнародній арені Україна відчутно перемагає Росію. Це робить позиції України сильними на переговорах. Я навмисне не коментую вже оприлюднені чернетки можливої угоди між Україною та Росією і роблю це тому, що очікую найближчими днями трохи відкоригований текст – і він буде на користь України. Ось такі загальні підсумки, які загалом надихають на те, що Україна справді перемагає.

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Джерело: Апостроф

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