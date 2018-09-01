Ліквідація Захарченка може мати негативні наслідки для України

Анатолій Баронін Керівник аналітичної групи «Да Вінчі»

Анатолій Баронін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Захарченко

Прийнявши рішення про усунення «лідера» ДНР, Кремль має кандидатуру для його заміни

Ліквідація Захарченка сталася після завершення візиту групи перевірки з Москви, що вивчала питання використання російських фінансових ресурсів. Ташкент, який знаходився разом з Захарченко, як відомо, також причетний до фінансових питань. Організацію відпочинку в ресторані проводила охорона Захарченко, що має співробітників російських спецслужб, які прикомандировані до нього. Таким чином, операцію необхідно розуміти, як оперативну заміну керівництва ДНР. На відміну від ЛНР Кремль обрав більш жорсткий спосіб, що очевидно пов'язаний з результатами фінансової перевірки.

Друге питання - час операції. Вона може бути пов'язана з виборами в Україні наступного року. Новий керівник ДНР може певним чином змінити політику, що буде спрямована на підігрування проросійським силам в Україні. На наш погляд, скоріш за все новий лідер може бути більш поміркованим. Наприклад можливо, що він піде на преговори, скажімо, з питань обміну заручниками із залученням певних осіб з числа українського політикуму. Успіх такої акції може бути інформаційно спрямований на підвищення рейтингу осіб, що мають прямі зв'язки з Кремлем та мають намір отримати посаду спікера парламенту у наступному році.

Ймовірні сценарії змін, що можуть супроводжувати ротацію керівництва ДНР, включають відновлення дискусії про федералізацію країни. Зокрема, це питання можна вважати загальною тенденцією у найближчий рік на територіях, що входять в зону інтересів Росії. Аналогічні тези будуть качатися в Республіці Молдова, де куратором замість Рогозіна призначений Козак, план якого на початку 2000-х передбачав перетворення країни у федерацію, інтегрувавши ПМР, надавши статус федеральної одиниці Гагаузії, що унеможливить прозахідний рух цієї держави.

Таким чином, заміна керівництва ДНР може бути початком небежаних сценаріїв для України нпередодні виборів 2019 року.

Джерело: блог Анатолія Бароніна

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