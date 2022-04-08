Роздуми напередодні бою

Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими оперативними маневрами та тисячами танків, літаків та бронетехніки. Таку заяву за підсумками зустрічей у штаб-квартирі НАТО зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише Reuters.

«Або ви допоможете нам зараз – я говорю про дні, а не тижні, – або ваша допомога прийде надто пізно, і багато людей помруть», – сказав він журналістам.

Я згоден із міністром. У НАТО мають зрозуміти:

Якщо ми не отримаємо все необхідне озброєння, то не зможемо зупинити рашистів. Якщо ми не зможемо зупинити рашистів, то війна прийде до Європи та США, навіть якщо солдати НАТО не хочуть воювати. Якщо війна прийде до Європи та США, то разом із нею прилетять російські ядерні ракети. А отже, будуть і жертви серед мирного населення. Такі жертви, що жертви Другої світової війни будуть меншими у порівнянні з можливими жертвами путінської агресії.

Все взаємопов'язане. Путін – це військовий злочинець. Тому його і всю його шоблу, що вижили з розуму, треба зупинити.

Або ми всі разом зупинимо цю чуму XXI століття, або різанина подібна до тієї, що була в Бучі, повториться у всьому світі

І незабаром буде головна битва, в якій ми маємо цю чуму перемогти. Тоді Росія отримає поразку, яка запустить її розвал. І це має стати нашою метою, якої ми обов'язково досягнемо.

Я знаю, що наші союзники мають політичну підтримку передачі зброї Україні. Я знаю, що ніхто не блокує. Але бюрократія не просто заважає сьогодні оперативності, а може дорого коштувати всім нам. І нашим партнерам також. У підсумку, ми все рано додушимо рашистську гідру, але набагато більшими жертвами.

Джерело: блог Борислава Берези

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