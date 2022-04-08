Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну
Роздуми напередодні бою
Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими оперативними маневрами та тисячами танків, літаків та бронетехніки. Таку заяву за підсумками зустрічей у штаб-квартирі НАТО зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише Reuters.
«Або ви допоможете нам зараз – я говорю про дні, а не тижні, – або ваша допомога прийде надто пізно, і багато людей помруть», – сказав він журналістам.
Я згоден із міністром. У НАТО мають зрозуміти:
- Якщо ми не отримаємо все необхідне озброєння, то не зможемо зупинити рашистів.
- Якщо ми не зможемо зупинити рашистів, то війна прийде до Європи та США, навіть якщо солдати НАТО не хочуть воювати.
- Якщо війна прийде до Європи та США, то разом із нею прилетять російські ядерні ракети. А отже, будуть і жертви серед мирного населення. Такі жертви, що жертви Другої світової війни будуть меншими у порівнянні з можливими жертвами путінської агресії.
Все взаємопов'язане. Путін – це військовий злочинець. Тому його і всю його шоблу, що вижили з розуму, треба зупинити.
Або ми всі разом зупинимо цю чуму XXI століття, або різанина подібна до тієї, що була в Бучі, повториться у всьому світі
І незабаром буде головна битва, в якій ми маємо цю чуму перемогти. Тоді Росія отримає поразку, яка запустить її розвал. І це має стати нашою метою, якої ми обов'язково досягнемо.
Я знаю, що наші союзники мають політичну підтримку передачі зброї Україні. Я знаю, що ніхто не блокує. Але бюрократія не просто заважає сьогодні оперативності, а може дорого коштувати всім нам. І нашим партнерам також. У підсумку, ми все рано додушимо рашистську гідру, але набагато більшими жертвами.
Джерело: блог Борислава Берези