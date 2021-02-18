Борг, про який не забути: слід покарати всіх, хто у 2014-му вбивав українців на Майдані

Люди в формі вбивали громадян своєї країни, замість того, щоб захищати їх

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Для меня сегодня черный день календаря. Ровно семь лет назад я изменился. Тогда умер во мне пацифист. Абсолютную веру в силу слова я сменил на веру в силу действия. Нас тогда убивали в Крепостном переулке. Нас не хотели переубедить. Нас именно убивали. Мы не хотели силового конфликта. Майдан все еще оставался мирной формой протеста. Но... Беркут атаковал со стороны Институтской. Именно атаковал. Их целью было не только разогнать протест, но и запугать участников убивая протестующих. Убивать у них тогда получилось. С «запугать» не сложилось. В нас стреляли тогда, стреляли люди в форме. Вместо того, чтобы защищать граждан своей страны, они убивали. И этим окончательно подорвали доверие к правоохранителям, которое не удается восстановить до сегодняшнего дня. Они теперь говорят, что исполняли приказ и что стреляли по ногам. Но пули прилетали и в голову. Не случайные пули. И я помню, как несли на носилках окровавленные тела погибших полностью накрытые тканью. Затем траванули газом. Не знаю, что это был за газ, но я отхаркивал его до конца лета 2014 года. А потом уже со стороны Грушевского повалила титушня, которую не трогали менты. Те стреляли куда придется, а после толпой забивали тех, кто упал или кто не смог убежать. Нападали толпой на одного. И били. Руками, ногами, битами, арматурой и молотками. По головам, по телу. Били лежачих и упавших. Я это помню. И люди бежали. Их догоняли. Валили. И снова били битами и молотками. Вновь по голове, по телу, куда придется. Я это помню. Я все помню. Я не забыл. И вы не забывайте.

Ответ, кто отдал приказ все еще не получен. Исполнители все еще не названы. Виновные, все еще не наказаны. Многим дали возможность сбежать. Кого-то обменяли в Россию. Но я точно знаю, что этот долг мы отдадим. Сполна. И тем, кто отдавал приказы тогда. И тем, кто исполнил эти преступные приказы тогда. И тем, кто их покрывает сегодня. И тем, кто их покрывал еще недавно. Просто для этого нужно помнить, что было тогда и хотеть вернуть этот долг. Рано или поздно возможность представится. И мы отдадим этот должок. Сполна. Dixi.

Я часто вспоминаю бойню в Крепостном переулке. Мне тогда сильно повезло. Я выжил в той мясорубке. Выжил и ничего не забыл. И память о тех событиях – это очень сильный мотиватор к действию, который ведет меня по жизни и задает для меня вектор в политике. Так было. Так есть. Так и будет. И каждый раз я напоминаю всем нам об этом, чтоб не забыть, чтоб помнить и чтоб рано или поздно, но покарать всех кто убивал нас в Крепостном переулке, на Грушевского, на Институтской, на Майдане. Чтоб отдать этот долг, о котором я не забуду.

Джерело: блог Борислава Берези

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