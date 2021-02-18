У Києві знову протестують євробляхери (фото)

Очікується, що сьогодні парламент прийме закон, який дозволить одноразово розмитнити автомобіль за 1000 євро

Вранці 18 лютого в Києві під будівлею Верховної Ради зібралися євробляхери на акцію протесту.

Під парламент стягують силовиків.

Про це повідомляє видання «Апостроф».

Тут зібралася велика кількість силовиків, а також присутня спецтехніка.

Акція власників автомобілів на європейських номерах почалася 9.00, а о 9:30 мітингувальники зустріли нардепів з табличками на підтримку законопроєкту про спрощене розмитнення авто.

Очікується, що сьогодні приймуть закон, який дозволить одноразово розмитнити автомобіль за 1000 євро. Йдеться про транспортні засоби, куплені до 1 січня 2021 року.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи розроблений нардепами законопроєкт.

Так, за його словами, власник авто на єврономері, ввезеного на територію України до 1 січня 2021 року буде платити за розмитнення приблизно 34 тисячі гривень.

Сума розмитнення авто на єврономері на сьогоднішній день складається з трьох основних компонентів – акцизу, мита і ПДВ.

Акциз розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік)

Ставка (базова) – це ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу:

з бензиновим двигуном об'ємом до 3000 куб. см. включно – 50

з бензиновим двигуном об'ємом понад 3000 куб. см. – 100

з дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб. см. включно – 75

з дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб. см – 150

К (двигун) – це коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на 1000 куб. см.

К (вік) – це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу, до року визначення ставки податку.

Мито становить 10% від ціни автомобіля, заявленої в документах на авто.

ПДВ дорівнює 20% від суми акцизу, мита і ціни автомобіля.