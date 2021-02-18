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    У Києві знову протестують євробляхери (фото)

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    В урядовий квартал стягнули силовиків - У Києві знову протестують євробляхери (фото)
    В урядовий квартал стягнули силовиків
    Фото: Апостроф

    Очікується, що сьогодні парламент прийме закон, який дозволить одноразово розмитнити автомобіль за 1000 євро

    Вранці 18 лютого в Києві під будівлею Верховної Ради зібралися євробляхери на акцію протесту.

    Під парламент стягують силовиків.

    Про це повідомляє видання «Апостроф».

    Тут зібралася велика кількість силовиків, а також присутня спецтехніка.

    Акція власників автомобілів на європейських номерах почалася 9.00, а о 9:30 мітингувальники зустріли нардепів з табличками на підтримку законопроєкту про спрощене розмитнення авто.

    Очікується, що сьогодні приймуть закон, який дозволить одноразово розмитнити автомобіль за 1000 євро. Йдеться про транспортні засоби, куплені до 1 січня 2021 року.

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    У Києві знову протестують євробляхери (фото)
    У Києві знову протестують євробляхери (фото)
    У Києві знову протестують євробляхери (фото)

    Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи розроблений нардепами законопроєкт.

    Так, за його словами, власник авто на єврономері, ввезеного на територію України до 1 січня 2021 року буде платити за розмитнення приблизно 34 тисячі гривень.

    Сума розмитнення авто на єврономері на сьогоднішній день складається з трьох основних компонентів – акцизу, мита і ПДВ.

    Акциз розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік)

    Ставка (базова) – це ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу:

    • з бензиновим двигуном об'ємом до 3000 куб. см. включно – 50
    • з бензиновим двигуном об'ємом понад 3000 куб. см. – 100
    • з дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб. см. включно – 75
    • з дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб. см – 150

    К (двигун) – це коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на 1000 куб. см.

    К (вік) – це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу, до року визначення ставки податку.

    Мито становить 10% від ціни автомобіля, заявленої в документах на авто.

    ПДВ дорівнює 20% від суми акцизу, мита і ціни автомобіля.

    Теги: закон ціни протест ПДВ автомобіль протести у Києві євробляхери парламент
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