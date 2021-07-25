«Формула Штайнмаєра» змете Зеленського

Розмальованими дверима Офісу президента в цій ситуації Зеленський не відбудеться

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Германия призвала Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» в свое законодательство. Аргументировала это тем, что необходимо полностью выполнить итоги саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, чтобы добиться заметных улучшений для жителей востока Украины. России тоже... просят открыть КПВВ, разминировать территории и отвести тяжелое вооружение. Россия молча кладет эти просьбы.

Начнем с того, что «формула Штайнмайера» предлагает сначала выборы в ОРДЛО, а потом контроль границы Украиной. Это значит, что выборы будут проходить под контролем Кремля и её марионеток. Это значит, что ни одна проукраинская сила не сможет вести там предвыборную борьбу без риска для жизни. Это значит, что выборы на Донбассе в любом случае будут фальсифицированы, ведь Кремль умеет рисовать 146% результата. Это значит, что Путин легитимизирует своих марионеток, контроль над этой территорией останется у Кремля, но после этих псевдовыборов на Украину лягут финансовые обязательства перед регионом, который мы не будем контролировать, но зато снимутся санкции с РФ. В общем, все то, что хочет Путин.

Германия прекрасно показала Украине пример защиты национальных интересов. Если что-то в интересах Германии, то можно плюнуть на европейские демократические ценности, закрыть глаза на аннексию Крыма, оккупацию Донбасса и угрозу вторжения со стороны РФ, и вести бизнес с Путиным. Это нам показали на «Северном потоке-2». А теперь от нас что-то требуют? Уверен, что сейчас необходимо перенять опыт Германии и Ангелы Меркель и вежливо, но уверенно отказать им же. Если будут настаивать, то можно послать. Не так вежливо, но все так же уверенно. И сказать спасибо за урок. И заниматься усилением армии и созданием мощных спецслужб.

А на сказки Германии о том, что она введет какие-то санкции, если Россия продолжит агрессию против Украины, мы можем ответить чудной сказкой про Будапештский меморандум. Нас эта история научила не верить словам или бумагам с пустыми и ни к чему не обязывающими формулировками

Я искренне надеюсь, что у Зеленского, при всей его некомпетентности, все же хватит ума не начинать процесс имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Потому что войну он этим не закончит, а запустит иные процессы, которые сметут и его и всех тех предателей интересов Украины, которые рискнут поддержать немецкие требования. И разрисованными дверями Офиса президента в этой ситуации Зеленский не отделается. Так что не будите спящую собаку, Володимир Зеленський. Вот, просто не надо. Учитесь вежливо и обоснованно говорить нет, как это сделала Меркель. Но даже не вздумайте пытаться подать это в ВР. Потому что этот ящик Пандоры уже будет не закрыть.

Джерело: блог Борислава Берези

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