Кінець епохи бідності: майже 100 «слуг народу» купили у 2020 році авто, квартиру або землю

Скільки квартир, земельних ділянок та автівок купили батьки, сестры, брати та інші родичі – невідомо

Читаю публікацію «Комітета виборців України». Розумію, що частково Володимир Зеленський вже виконує свої передвиборчі обіцянки. І бачу для кого вже почався «Кінець епохи бідності».

Майже «100 «слуг народу» купили минулого року авто, квартиру або землю. Сукупно депутати «Слуги Народу» придбали в 2020 році 74 автомобіля. Найчастіше депутати купували автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW. Загальна вартість авто склала 63 млн. грн. Також народні депутати «Слуги Народу» придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн. грн.), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок. Дружина народного депутата Дмитра Гуріна придбала дві земельні ділянки і дачний будинок в Росії.

Дмитро Гурін, а чому саме там?

Ці дані виявили провівши аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Але скільки квартир, земельних ділянок та автівок купили батьки, сестры, брати та інші родичі #слуг, нам невідомо.

Джерело: блог Борислава Берези

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