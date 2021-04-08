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    Стефанчук: Переведення годинників – це біологічне зло

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    В Україні хочуть&nbsp;відмовитися від переведення годинників на літній і зимовий час - Стефанчук: Переведення годинників – це біологічне зло
    В Україні хочуть відмовитися від переведення годинників на літній і зимовий час
    Фото з відкритих джерел

    Парламент відправив на повторне друге читання законопроєкт №4201 про обчислення часу в Україні

    Верховна Рада провалила голосування в другому читанні та в цілому за законопроєкт, який скасовує в Україні перехід із літнього на зимовий час і навпаки. Ініціатор законопроєкту та перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Главкому» прокоментував, чому фракція «Слуга народу» його не підтримала.

    Стефанчук зазначив, що проєкт закону про обчислення часу в Україні (№4201) був проміжним та неполітичним. «Я напередодні переговорив зі всіма лідерами фракцій, які сказали, що підтримують його без питань. Але це була п’ятниця (19 березня – ред.), останнє питання в порядку денному, і багато наших депутатів, скажімо відверто, не були присутні в залі. Плюс риторика деяких опозиціонерів, яка виникла просто на рівному місці, могла вплинути на голосування», – розповів він.

    Стефанчук додав, що проєкт відправлений на повторне друге читання. «І я досі впевнений, що переведення годинників – це біологічне зло», – підкреслив він.

    Верховна Рада 19 березня провалила голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт, який скасовує в Україні перехід із літнього на зимовий час і навпаки. Україна мала лишитися на зимовому часі. Через ці зміни в областях можуть з’явитися різні робочі графіки.

    Раніше Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт про скасування переходу на зимовий та літній час.

    Раніше Руслан Стефанчук зазначив, що «встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій».

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    Теги: Верховна Рада партія Слуга народу Руслан Стефанчук фракція час
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