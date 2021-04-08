Ремонт Офісу президента після акції на Банковій коштуватиме 1,5 млн гривень

Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи

Вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту, становить 1 571 610 гривень.

Про це повідомили Радіо Свобода у Державному управлінні справами.

«За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством «Спектр» встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень», – йдеться у повідомленні.

У ДУС уточнили, що до цієї суми входять такі витрати: очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 200 грн; ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 грн; ремонт вікон – 85 000 грн; непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 грн.

Нагадаємо, у Офісі Президента заявили, що Державне управління справами нині обирає компанії, які виконуватимуть різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень, завданих будівлі Офісу Президента 20 березня.

Зазначалося, що ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою.

В ОП додали, що Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи.

Нагадаємо, громадська організація «Речовий доказ», яка займається вивченням сучасних артоб’єктів, інших творів мистецтва, запропонувала Офісу Президента викупити у нього двері, які розмалювали учасники акції на підтримку Стерненка.

20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.