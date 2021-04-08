  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Запоріжжі двом лікарям повідомили про підозру через смерть дитини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дитина померла на початку квітня 2018 року в Запорізькій інфекційній лікарні - У Запоріжжі двом лікарям повідомили про підозру через смерть дитини
    Дитина померла на початку квітня 2018 року в Запорізькій інфекційній лікарні
    Фото: З відкритих джерел

    Внаслідок невчасно та неправильно поставленого лікарями діагнозу хлопчик через добу помер у приміщенні лікарні

    У Запоріжжі двом лікарям повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, унаслідок чого померла дитина.

    Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

    В прокуратурі заявили, що лікарям інкримінують ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.

    За даними слідства, у квітні 2018 році дев’ятимісячного малюка каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до медичного закладу. Внаслідок невчасно та неправильно поставленого лікарями діагнозу хлопчик через добу помер у приміщенні лікарні.

    У матеріалах судової справи зазначається, що дитина померла на початку квітня 2018 року в Запорізькій інфекційній лікарні. В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, допитані батьки померлої дитини, педіатр, анестезіолог, інфекціоніст, медична сестра. Також було проведено засідання клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров'я ЗОДА.

    Згідно з висновком судово-медичної експертизи від 12 квітня 2018 року, смерть настала від гострої респіраторної (найбільш ймовірніше вірусної етіології) інфекції, яка виразилася гострим трахеїтом та інфекційно-токсичним міокардітом у поєднанні з лакунарним тонзилітом, фарингітом бактеріально-грибкової етіології стоматитом.

    В березні 2021 року рішенням судді Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя було продовжено строк досудового розслідування до 10 серпня 2021 року.

    Теги: Запоріжжя діти смерть розслідування батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies