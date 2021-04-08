У Запоріжжі двом лікарям повідомили про підозру через смерть дитини

Дитина померла на початку квітня 2018 року в Запорізькій інфекційній лікарні

Внаслідок невчасно та неправильно поставленого лікарями діагнозу хлопчик через добу помер у приміщенні лікарні

У Запоріжжі двом лікарям повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, унаслідок чого померла дитина.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

В прокуратурі заявили, що лікарям інкримінують ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у квітні 2018 році дев’ятимісячного малюка каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до медичного закладу. Внаслідок невчасно та неправильно поставленого лікарями діагнозу хлопчик через добу помер у приміщенні лікарні.

У матеріалах судової справи зазначається, що дитина померла на початку квітня 2018 року в Запорізькій інфекційній лікарні. В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, допитані батьки померлої дитини, педіатр, анестезіолог, інфекціоніст, медична сестра. Також було проведено засідання клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров'я ЗОДА.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи від 12 квітня 2018 року, смерть настала від гострої респіраторної (найбільш ймовірніше вірусної етіології) інфекції, яка виразилася гострим трахеїтом та інфекційно-токсичним міокардітом у поєднанні з лакунарним тонзилітом, фарингітом бактеріально-грибкової етіології стоматитом.

В березні 2021 року рішенням судді Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя було продовжено строк досудового розслідування до 10 серпня 2021 року.