Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж

Воїни окремої десантно-штурмової бригади повернулися додому повним складом

У Чернівцях сьогодні урочисто зустріли захисників, які повернулися із зони проведення Операції Об’єднаних сил. Кількасот воїнів третьої батальйонно-тактичної групи 80-ї ОДШБр близько 10 місяців захищали Україну від російських агресорів. Про це повідомляє агентство новин АСС.

Сьогодні героїв зустріли їхні батьки, друзі, рідні та кохані. Вони кажуть – чекати на хлопців було дуже важко. Але нарешті всі переживання позаду, адже їхні близькі тепер поруч.

«Вперше за майже рік я почуваюся прекрасно. Чекати було нестерпно, без молитов не проходило. Але нарешті мій чоловік поруч», - каже Христина, дружина воїна.

«Не можу передати ці відчуття. Мій син змінився, став дорослішим, справжнім чоловіком, як його тато», – розповіла Алла, мати буковинського військового.

«Дуже чекали, і найголовніше – дочекалися живим. Цей рік був найважчим у нашому житті», – ділиться родина Білецьких.

Зазначимо, що воїни окремої десантно-штурмової бригади повернулися додому повним складом.

Також додамо, що протягом минулої доби, 11 липня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.