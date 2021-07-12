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    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж

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    Українських захисників зустрічали дружини, батькі, діти і друзі - Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Українських захисників зустрічали дружини, батькі, діти і друзі
    Фото: Максим Шварцман, ІА АСС

    Воїни окремої десантно-штурмової бригади повернулися додому повним складом

    У Чернівцях сьогодні урочисто зустріли захисників, які повернулися із зони проведення Операції Об’єднаних сил. Кількасот воїнів третьої батальйонно-тактичної групи 80-ї ОДШБр близько 10 місяців захищали Україну від російських агресорів. Про це повідомляє агентство новин АСС.

    Сьогодні героїв зустріли їхні батьки, друзі, рідні та кохані. Вони кажуть – чекати на хлопців було дуже важко. Але нарешті всі переживання позаду, адже їхні близькі тепер поруч.

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    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж
    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж

    «Вперше за майже рік я почуваюся прекрасно. Чекати було нестерпно, без молитов не проходило. Але нарешті мій чоловік поруч», - каже Христина, дружина воїна.

    «Не можу передати ці відчуття. Мій син змінився, став дорослішим, справжнім чоловіком, як його тато», – розповіла Алла, мати буковинського військового.

    «Дуже чекали, і найголовніше – дочекалися живим. Цей рік був найважчим у нашому житті», – ділиться родина Білецьких.

    Зазначимо, що воїни окремої десантно-штурмової бригади повернулися додому повним складом.

    Також додамо, що протягом минулої доби, 11 липня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.

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    Теги: ЗСУ свята війна військові Україна Чернівці чоловік дружина батьки Операція Об’єднаних сил
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    Дочекалися живими! Як Чернівці зустріли героїв, що повернулись з війни: фоторепортаж