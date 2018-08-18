Мости в Києві потрібно якісно ремонтувати та реконструювати, а не «пиляти» бюджет

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У липні на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську

Скільки ще разів має розмити міст на Теліги?

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Скажите, а только у меня есть понимание того, что ремонты дорог и мостов в Киеве чаще всего проходят с нарушениями, а основной целью ремонтов является не функциональное восстановление объектов, а тупое воровство денег из киевского бюджета? Воруют наши с вами деньги. Воруют системно и безнаказанно.

Сколько раз должно размыть мост на Телиге, чтобы было понятно, что с мостами в Киеве надо в корне всё менять? Их нужно качественно ремонтировать и реконструировать, а не пилить бюджет. После ночного дождя вода опять нашла слабое место в виде откровенно слабых строителей этого небольшого мостика через Кирилловскую, и опять вымыла десятки тонн песка и грунта в сторону трамвайного депо. Что характерно, уже второй раз в одном и том же месте! И этот ремонт проходит за наши с вами деньги. С таким же успехом эти деньги можно жечь или сливать в унитаз. На эффективность проведеных работ это не повлияет.

Единственный вывод из работы над ошибками, который был сделан, это то, что уже рано утром после дождя Кирилловскую убирала от песка мини-армия строителей и коммунальщиков с несколькими тракторами. Но даже на второй день всё весьма хорошо видно. Кстати за эту уборку тоже заплатили мы с вами. А эти деньги можно было потратить на другие нужды. Читайте також Пане Нищук, яку роль ви граєте у Мінкульті? Вчора, 16:15

Правоохоронці затримали столичного міграційника, що підробляв документи Вчора, 15:50 Ситуация ясна до предела – в КМДА «все свои». На руководящих должностях тоже родственники родственников иди доверенные люди. Что они могут в теории контролировать или пресекать если это их «тема» для обогащения? Это тоже самое, что и пчелы против меда. Потому и идёт сейчас неприкрытое воровство бюджетных денег под видом подрядов на строительство мостов, станций и золотых лесенок «на холм». Всё это видно, понятно, и неплохо задокументировано. И, думаю, будет отлично отражено в будущих уголовных делах по факту растраты колоссальных сумм денег, мошенничества, и массовой служебной халатности. Хотя кто-то, как например заммэра Вячеслав Непоп, планирует откупаться из года в год. И для этого им просто нужно брать из киевского бюджета больше, чем они дают на откуп. Но так будет не всегда. Я в это не просто верю. Я это знаю! Вместе прорвёмся. Мостик, не болей. И я очень прошу тебя: - Не устань окончательно!!! )) PS Спасибо небезразличным киевлянам, которые активно мне сбрасывают фото и видео всего беспредела, который происходит в Киеве.

Джерело: блог Борислава Берези

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