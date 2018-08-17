Правоохоронці затримали столичного міграційника, що підробляв документи



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Правоохоронці розкрили схему підробки документів для виїзду для кордон

У Києві затримано посадовця ДМС України та директора турфірми, які за 260 000 гривень виготовили пакет підроблених документів для незаконного переправлення особи через державний кордон. Про це інформує прес-служба прокуратура Києва.

У ході спільної спецоперації столичної прокуратури, ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та УСБУ України у Львівській області затримано посадову особу Солом’янського ДМС у м. Києві, співвласницю туристичної фірми, а також посередника, які організували схему незаконного переправлення особи через державний кордон України з використанням підроблених документів.

Так, у ході слідства задокументовано одержання директором туристичної фірми 4300 євро за виготовлення на замовлення особи паспорту громадянина Чехії для виїзду за кордон, чеської ID-картки та чеського посвідчення водія.

Надалі директор турфірми за 18 000 доларів США погодилася організувати виготовлення цій же особі підробленого пакету документів – паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру посвідчення водія, паспорту громадянина України для виїзду за кордон, за що отримала аванс у розмірі 260 000 гривень.

В свою чергу посадова особа Солом’янського ДМС у м. Києві, яка теж входила у злочинну групу, за грошову винагороду погодилась виготовити замовнику підроблений паспорт громадянина України, і на підставі вказаного підробленого документу прийняла його анкету для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

16 серпня після передачі особі паспорту громадянина України для виїзду за кордон посадову особу Солом’янського ДМС у м. Києві та її спільників затримано.

На даний час учасникам злочинної схеми готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України), а також клопотання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання на строк до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.