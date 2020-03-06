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    Думки вголос

    Новий Кабмін можуть відправити у відставку вже до кінця цього року

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Новопризначений уряд України на чолі з Денисом Шмигалем, 4 березня 2020 року - Новий Кабмін можуть відправити у відставку вже до кінця цього року
    Новопризначений уряд України на чолі з Денисом Шмигалем, 4 березня 2020 року

    Зеленський не зробив ніяких висновків з формування попереднього Кабміну

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    Три вывода по этому Кабмину.

    1. Ничего позитивного не жду. Их задача досидеть до следующего Кабмина. Подозреваю, что отставка будет еще в этом году. В общем, как сказал новый премьер - «это правительство для людей!». Всех этих людей можно пересчитать по пальцам одной руки.

    2. Зеленский не сделал никаких выводов из формирования предыдущего Кабмина. И вся ответственность вместе с негативом будут на нем. Депутаты от «Слуги народа» проголосовали за тех, за кого им сказали голосовать. В общем #моносброд показал, что с ним можно не считаться и участие в формировании правительства не брали. Вернее им не дали такой возможности. В общем, они очередной раз показали, что они статисты и функция по нажатию кнопок. Не больше. Их рейтинг, как и рейтинг Зеленского, продолжит системно обваливаться.

    3. Андрей Таран назначен министром обороны. Я готов поспорить с кем-угодно, что мы уже не получим статус партнера НАТО до конца года, как планировалось ранее. Реформы будут просаботированны и в Кремле могут сегодня открыть бутылку дорогого шампанского. У них праздник. Их кандидат стал министром обороны, как уже было при Януковиче. Проголосовавшие за него - предатели и полезные идиоты. А кремлядям даже ЗаЖОП не пришлось задействовать. Так что тут все грустно.

    И не забудьте пристегнуться. Начинается турбулентность.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Кабмін НАТО рейтинг Володимир Зеленський
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