Україна планує повернути майже 200 полонених у рамках наступного обміну з ОРДЛО - РНБО



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Списки на обмін є, і їх постійно узгоджують, - Данилов

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна планує повернути майже 200 полонених у рамках наступного обміну з ОРДЛО, пише Українське радіо.

За словами чиновника, списки на обмін є, і їх постійно узгоджують, також є окрема група, яка цим питанням займається.

«У нас є велике бажання забрати наших полонених додому. Це майже 200 осіб», - сказав Данилов.

Він також прокоментував скандал з внесенням до списку осіб, які співпрацювали з бойовиками і знущалися над утримуваними українцями.

«Це складне питання, до якого я б обережно ставився. Сьогодні у нас є складні процеси, коли людина щось говорить, а потім воно не зовсім підтверджується... Люди, які катували і вбивали, вони не мають права на амністію. Ми не можемо вбивць амністувати. Нам цього ніхто ніколи не пробачить», - сказав глава РНБО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що в полоні сепаратистів залишаються понад 200 українців.

Як повідомлялося, звільненим з полону українцям почали надходити 100 тис. грн матеріальної допомоги.

Довідома, 29 грудня 2019 року Офіс президента заявив, що в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.