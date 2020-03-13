У голови МВС Австралії виявлено коронавірус



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13 березня міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон був госпіталізований Фото: facebook com / PeterDutton

Міністр прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого був госпіталізований

Сьогодні, 13 березня, міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон був госпіталізований з коронавірусом. Про це він сам повідомив у Twitter.

Як повідомляється, голова МВС Австралії прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого він відразу ж звернувся в лікарню, де пройшов тест на COVID-19.

«Удень Міністерство охорони здоров'я поінформувало мене, що тест виявився позитивним», - написав Даттон

Нагадаємо, у дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивний результат на новий коронавірус. Прессекретар прем’єра пововідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

У прем’єра симптоми інфікування відсутні.

Раніше він уже повідомив, що перебуватиме в самоізоляції два тижні.

Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.