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    У голови МВС Австралії виявлено коронавірус

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    <span>13 березня міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон був госпіталізований&nbsp;</span> - У голови МВС Австралії виявлено коронавірус
    13 березня міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон був госпіталізований 
    Фото: facebook com / PeterDutton

    Міністр прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого був госпіталізований

    Сьогодні, 13 березня, міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон був госпіталізований з коронавірусом. Про це він сам повідомив у Twitter.

    Як повідомляється, голова МВС Австралії прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого він відразу ж звернувся в лікарню, де пройшов тест на COVID-19.

    «Удень Міністерство охорони здоров'я поінформувало мене, що тест виявився позитивним», - написав Даттон

    Нагадаємо, у дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивний результат на новий коронавірус. Прессекретар прем’єра пововідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

    У прем’єра симптоми інфікування відсутні.

    Раніше він уже повідомив, що перебуватиме в самоізоляції два тижні.

    Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.

    МВС міністр Австралія вірус коронавірус
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