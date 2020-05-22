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    Думки вголос

    Про вишиванку президента та хейтерів у соціальних мережах

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Про вишиванку президента та хейтерів у соціальних мережах

    На чемпіонаті світу з пошуку зради українці взяли б перше місце

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    Не первый раз иду против общественного мнения, но видимо не судьба мне молча пройти мимо того с чем я не согласен.

    Наталия Береза показала мне пост нашего производителя вышиванок «Этнодом». Они разместили у себя фотографию президента с женой в их вышиванках. И после этого у них в коментах начался хейтерский ад. Я точно не являюсь симпатиком Зеленского, но подобное не понимаю.

    Это наш национальный производитель. Наш. Не запоребриковый. И они делают вещи, которые многим нравятся и которые настолько красивые, что люди их с удовольствием покупают. Даже президенту не стыдно в ней фотографироваться. И понятно желание бренда похвастаться этим. Но в коментах начался ад. Что там только не писали. И то, что больше не будут покупать их вышиванки. И то, что после этого фото отписываются. И то, что это антиреклама. И даже то, что избиратели Зеленского не носят вышиванки. Вот это вообще вызвало у меня гомерический смех потому что я даже депутатов ОПЗЖ видел в вышиванках. А все остальное... Бред.

    Я никогда не ориентируюсь в покупке на то, кто рекламирует товар. Например, мне нравится актер Джордж Клуни, который рекламирует Мартини и часы Omega. Но я не пью Мартини и у меня нет таких часов. Мне пофиг на рекламу. А брендам важно. И я хорошо понимаю почему бренду важно выложить фото, на котором президент с супругой в их вышиванках. Может это поможет им продавать свой продукт за рубежом. А может не поможет. Не знаю. Но им виднее. И после этой фотографии с Зеленским я не испытаю симпатии к позорным и не компетентным действиям президента. И я не перестану покупать вышиванки. Поэтому я не поддерживаю подобное хейтерство.

    А теперь можете начинать писать, что отписались от меня или что я продался Зе. А еще можете кидать в меня какашки в комментариях. Только помните, что они до меня не долетят, а на руках у кидающих останутся. И хватит хейтерить «Этнодом». Высказывайте президенту то, что он заслужил. Кстати, я в очередной раз убедился, что на чемпионате мира по поиску #зрады украинцы взяли бы первое место. И это меня не радует.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський президент вишиванка Олена Зеленська
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