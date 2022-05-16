Світова економіка переналаштовується працювати без Росії

Кремль сам себе загнав у глухий кут та світову ізоляцію

Застосовані санкції потроху точать сили з московії

Центробанк РФ і МВФ очікують, що обсяг російського експорту в цьому році впаде на п'яту частину. Натомість прогноз Світового банку, який включає оголошення заборони на імпорт нафти і газу та значне падіння іншого експорту Росії, говорить про те, що зниження може становити навіть третину від минулорічного показника.

Цього поки недостатньо для перешкоджання війні, тож наступні санкційні пакети маюють завдавати ударів по критичних статтях російського експорту і засобах їх доставки до споживачів – і таким чином підривати здатність агресора і далі чинити злочини.

У процесі економіки провідних країн і союзів світу вчаться справлятись без РФ

Міф про її незамінність буде розвіяно так само, як і про всемогутність і непереможність її армії. Лише опинившись на дні, рашисти не зможуть становити загрозу світу.

Тим часом, уже застосовані санкції потроху точать сили з московії. Пробоїн все більше, і перехресний ефект розширює їх. Сподівання рашистів на те, що світ посвариться, та й повернеться до «бізнесу як завжди», уже не справдяться. Тепер важливо, щоб реакція світу була здатна зупинити агресора.

Героїчна боротьба Збройних Сил і всього Українського народу дала світу шанс і позбутися небезпечного маніяка, і виробити систему реакції, яка ефективно таких маніяків зупиняла би.

А поки бачимо наслідки вже застосованих санкцій:

Перше. Очікується, що цього року споживання домогосподарств впаде приблизно на 10% (ЦБ РФ і Світовий банк). Найпевніше, після нових пакетів санкцій цей показник буде більшим. Але вже зараз падіння доходів починає впливати на поведінку рашистів.

У РФ фіксується збільшення крадіжок у магазинах. У лютому-квітні 2022 року порівняно з тим же періодом минулого року в середньому випадків крадіжок на один магазин стало на 18% більше.

На чверть виросла і середня сума вкрадених товарів, вона становила 1,5 тис. руб.

У продуктових магазинах часто викрадають товари одразу з кошиком – кількість таких правопорушень за рік зросла на 27%.

Розкрадання товарів на касах самообслуговування з лютого до квітня виросло на 34%.

Як розповідають представники мереж, «виносять все», зловмисники намагаються забрати без оплати дорогий алкоголь, чай, каву та косметичні товари.

Друге. Інфляція, яка підриває купівельну спроможність домогосподарств і гальмує споживання, цього року в середньому становитиме близько 20 % – і це ще далеко не межа.

Третє. Міжнародні резерви Росії станом на 29 квітня становили $593,1 млрд, скоротившись за тиждень на $14,0 млрд, або на 2,3%, в основному внаслідок негативної переоцінки активів, йдеться у коментарі Банку Росії.

Таким чином, резерви, які 18 лютого оновили абсолютний максимум, досягнувши $643,2 млрд., тепер знизилися до мінімального значення з 2 липня 2021 року (тоді вони оцінювалися в $591,0 млрд.).

Очікується, що незабаром після підписання Президентом США Джо Байденом законопроекту про конфіскацію російських активів ЦБ РФ повинен буде списати з балансу резерви на 392,6 млрд доларів.

Четверте. Автосервіси у Росії попередили про різке зростання цін на ремонт машин до осені. На даний момент зростання витрат уже випереджає зростання вартості послуг. Вартість запчастин зросла в середньому на 60-70%, а дефіцитні кузовні деталі, що їх постачали автовиробники, подорожчали в 3-5 разів.

Тим часом Росія перевела в «свою власність» активи французької компанії Renault, яка вирішила продати бізнес у РФ. Частка «Рено» в «АвтоВАЗі» «перейшла у власність мінпромторга РФ», а завод у Москві – «перейшов під контроль мерії». При тому мер Москви Собянін повідомив, що там будуть… виробляти автомобілі «Москвич».

Жарти про повернення «Москвіча-412», схоже, не жарти.

П'яте. Фінляндія та Швеція офіційно ухвалили рішення про вступ до НАТО. Після низки зустрічей генеральний секретар Альянсу Столтенберг заявив, що Туреччина не перешкоджатиме приєднанню цих країн.

З чим рашисти, за їхніми словами, боролись – на те і напоролись.

Далі буде!

Джерело: блог Ростислава Павленка

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