Біопаливо, ДБР та платіжні послуги: що сьогодні розгляне Верховна Рада

У першому читанні Рада розгляне правові основи діяльності Держбюро розслідувань

Сьогодні Верховна Рада України збирається на засідання. Нардепи розглянуть законопроєкти про платіжні послуги, приєднання до газотранспортної системи, правові основи діяльності Державного бюро розслідувань. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:

про зміни в законі про пестициди і агрохімікати (№2289);

щодо удосконалення корпоративного управління в банках (№4367);

про виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів (№4546);

про статус цивільного позивача для Фонду гарантування вкладів (№4547);

про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№4578-1);

про платіжні послуги (№4364).

У першому читанні Рада розгляне проєкти:

про обов'язкове використання біопального в галузі транспорту (№3356-д);

про участь Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів (№5542);

про зміни в законі про Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (№5141);

про правові основи діяльності ДБР (№5305).

Напередодні Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю . Відповідний законопроект №3743 був прийнятий у другому читанні голосами 257 нардепів. Зазначається, що закон передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, які перевозять пасажирів і / або вантажі, вимоги про зупинку.

Також нагадаємо, Рада створила спецкомісію з питань захисту прав інвесторів. До складу Тимчасової спецкомісії увійшли 13 народних депутатів. Головою комісії обрано Галину Янченко («Слуга народу»).

Крім того Рада скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію. Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.

29 червня нардепи ухвалили закон про збільшення пенсій: вже відомо, кому і на скільки перерахують виплати.

Нагадаємо також, що вчора нардепи попередньо підтримали закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч.

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