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    Думки вголос

    Переговори Росії і США: Путін переграв сам себе

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Російський блеф не спрацював&nbsp;під час переговорів з США - Переговори Росії і США: Путін переграв сам себе
    Російський блеф не спрацював під час переговорів з США

    У Путіна відсутній стратегічний план

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    Почему российский блеф на переговорах не прошел? Потому что сработал эффект противодействия. Логика Кремля была проста, как мычание. Создать угрозу, раздуть истерику до максимума, чтобы в Европе и США осознали беспрецедентный масштаб проблемы. И потом предложить в первую очередь Байдену до осени ее решить. Не только на границе с Украиной, но и по сделке с Ираном.

    Дед-лайн на осень логичен – в США довыборы 8 ноября в Когресс и Сенат. Плюс губернаторские в 39 штатах. Демократам очень нужно показать избирателям успешные кейсы президента во внешней политике. В обмен на эту возможность Путин хочет много условных «плюшек». Возможно, Байден и пошел бы на определенные компромиссы, но Республиканская партия активно играет в усиление санкций против России. В ответ на действия Путина, что самое смешное. И находит отклик у избирателя. И тут уступки Байдена будут уже рассматриваться, как слабость и «зрада».

    В сложившейся ситуации американский президент не может себе позволить быть слишком мягким. Так что Путин переиграл сам себя с этими угрозами. А стратегического плана нет – была попытка быстрой игры на блефе и шантаже. И отступать неудобно – собственного избирателя перекормили играми в величие и шапкозакидательскими лозунгами.

    Переговоры будут продолжены, но пока оснований ждать быстрого результата нет от слова совсем...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Росія США НАТО Путін
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    Переговори Росії і США: Путін переграв сам себе