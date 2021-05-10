Поїздка на заробітки до Москви дружини Лещенка: «За шмат гнилої ковбаси, у вас хоч матір попроси»

Якщо дружина Лещенка платить податки в Росії, то за них можуть купляти кулі, щоб вбивати наших воїнів

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Уже двое суток молчит, как рыба, член Наблюдательного совета «Укрзализныцы» Сергей Лещенко о том, как он относится к поездке своей жены Анастасии Топольской на заработок в Москву, где она играла свои сеты в одном из клубов. Если бы поехала жена просто какого-то Сергуни, то всем было бы плевать. Ведь это личный вопрос морали для каждого. Но тут другая история. Сережа лицо официальное и получает свою немаленькую зарплату за счёт налогоплательщиков Украины. Поэтому ему надо объясниться и ответить обществу, которое платит ему зарплату, как он относится к тому, что его жена ездит в Россию в то время, как российским оружием убивают украинских военных. Если он полностью поддерживает свою жену и во имя нескольких тысяч долларов готов закрывать глаза на подобное, то тогда возникает вопрос, а на что же он еще закрывает глаза в «Укрзализныце»? И если закрывает, то кто и сколько ему платит за это? Ведь если он готов оправдывать одну аморальность, то оправдает для себя и другую. Свою. А может таким образом кто-то легализует для Сережи поступления денег из РФ? Не знаю, но учитывая его работу в Набсовете стратегического предприятия и его репутацию, то я бы задумался о возможности подобного.

Точно знаю, что если я или любой мой родственник въедет в РФ, то мы будем задержаны ФСБ, потому что я враг Кремля и это о будет давление на меня. А Лещенко видимо друг Кремля, раз его жена может спокойно ездить в Москву и даже работать там. Возникают вопросы. К Сереже. Хотя, может быть его жена поехала, как агент спецслужб для работы на вражеской территории? Например, своей работой она должна подорвать скрепы рузького мира. Или не должна была? И еще один вопрос. А как она получила оплату за свою работу? Если с ней официально рассчитались, то она и налоги заплатила? Но тогда же с ее налогов, которые поступят в российский бюджет, могут быть куплены оружие и пули, которыми будут убивать наших воинов. Так это что получается, что жена Лещенко финансирует террористов на Донбассе, а Сережа это покрывает? СБУ – это уже к вам вопрос. Если же она получила налом, то это уже проблемы России. В любом случае вопросы есть, а ответов нет и всех, кто задает эти вопросы наш аморальный авторитет Лещенко называет наемниками Ахметова и банит. И видимо думает, что он таким образом проблему решил. Нет, не решил. Кстати, а в Москву жену Лещенко послал Ахметов или все же Сережа ее сам благословил? И ему не получится сказать, что не знал. Ведь Сережа сам отлайкал фоточки жены в инсте.

Лещенко придется озвучить свою позицию. Да, на свою репутацию ему плевать. Он давно уже репутационный банкрот, но он работает на государство. И нам не плевать, что жена члена стратегического государственного предприятия ездит на заработки в страну-агрессора. Поэтому или пусть озвучивает или проваливает на вольные хлеба. Будет бесплатно и на общественных началах оправдывать власть, а не сидя в Набсовете. Хотя без денег он вряд-ли это будет делать. Как говорится в старом анекдоте – Сережа, или крестик сними или трусики надень. Но в его случае и так все понятно. Именно про него и ему подобных писал Кобзар «За шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси,. То оддасте.» И это тот самый случай.

Джерело: блог Борислава Берези

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