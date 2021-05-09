Знаєш, чому День Перемоги не святкували до 1965 року?

Сидимо з приятелем. П'ємо чай. Балакаємо...

– Слав, знаешь, а я завтра отмечу День Победы. Я к этому привык. Этот праздник для меня уже традиция. Осуждаешь?

– Нет. Это твой выбор.

– А ты будешь его отмечать?

– Нет. Это совковый праздник. И отмечают его лишь в странах экс-СССР и там где живут выходцы из СССР. Россия это лоббирует и финансирует. Пропаганда. Ты помнишь, что война кочилась 8 мая. Но в СССР все делали по своему. Цена победы над фашизмом – миллионы жизней. Фашизм утопили в крови победителей. И кстати День Победы не праздновали до 1965 года. Знаешь почему?

– Почему?

– Что бы ты не говорил, что это лишь моя версия, то я тебе сейчас одного человека зачитаю: «Вероятно потому, что были слишком сильны воспоминания о том, чем война была на самом деле - об ужасе и мерзости, о смерти и еще раз о смерти, а вовсе не о славе русского оружия и той патоки с елеем, которые льются на нас в последнее время. Думаю и потому еще, что были живы и сильны люди, прошедшие через этот ад. Вряд ли бы они позволили превратить день скорби в PR-компанию власти и шабаш плохо образованной публики.

Действительно, масштабы праздника 9 мая приобрел при Брежневе. Зачем праздник понадобился Л.И. Брежневу? Многие политологи считают, что в этом для Брежнева был источник лигитимизации собственной власти. Для старых большивиков это было участие в Революции, а для родившихся после – участие в ВОВ.

Зачем праздник понадобился главам новой России? Боюсь ответ горек - потому, что лишь в прошлом, в войне они ищут платформу консолидации, то есть цементирующие ценности. Потому, что элита не справляется со своей основной задачей - формированием образа будущего. В этой ситуации эталонными становятся образы прошлого (оно же будущее), что мы и имеем: постоянный бой с врагом, танки на улицах городов (иногда глохнущие, что обнадеживает), мобилизация, как стиль жизни, жертва благосостоянием во имя статуса великой державы.» Ну, как?

– Сильная версия. Кто-то из наших?

– Нет, россиянин. Но не из стада. Из тех, кто привык думать и анализировать, а не двигается в толпе баранов.

– Но знаешь, для меня это скорее семейная традиция, чем праздник российской власти.

– Дима, у меня в роду двое дедов по материнской линии воевали. Один дошёл до Берлина. Второй вернулся лишь 1947 году после японской. И не праздновали 9 мая. Поднимали рюмку за погибших товарищей. И все. Ты лучше подумай с кем ты его будешь отмечать и что ты этим поддерживаешь. Повторяю, это твой выбор. Просто подумай, что именно ты отмечаешь и в компании с кем. Война это грязь, кровь и мифы. Ты лишь продлеваешь жизнь этого мифа. Не более. Я не буду обсуждать тебя, но и не поддержу.

– Слава, так я ж без всей этой атрибутики. Без дедывоевали, колорадской ленты, бессмертный полк и другой российской пропагандистской мишуры.

– Дим, тогда может и 7 ноября отметишь? Все же день Великой Октябрьской Революции.

– Не перегибай, Слав. Совок мертв.

– Нет, Димыч. До тех пор пока мы не попрощаемся со всеми мифами и гнилым наследием СССР, до тех пор совок будет жить. В нас и в наших детях...

Сидит, пьет чай, думает. А я пишу этот пост.

P.S. Этой истории нескольколет. Но она не устарела, к сожалению.

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.