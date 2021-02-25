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    Думки вголос

    Пам'ятайте, як Зеленський заявив, що готовий одним з перших зробити щеплення від Covid-19?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пам'ятайте, як Зеленський заявив, що готовий одним з перших зробити щеплення від Covid-19?

    Президент також стверджував, що до початку 2022 року він планує вакцинувати мінімум 50% населення України

    Мовою оригіналу

    Помните, как 8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что готов одним из первых сделать прививку против коронавируса, чтобы показать важность и безопасность вакцинации? Но почему-то про это сейчас не вспоминает. Почему? Потому что думал первой привезут Pfizer. А ее не привезли. Привезли индийский дженерик для бедных. И Зеленский сдал назад. И я его за это не осуждаю. Я бы тоже этим средством не вакцинировался. Слишком много по нему вопросов. А вакциной Pfizer бы укололся. И всю семью вакцинировал бы. А вот индийским дженериком...

    Подожду, чтоб им вакцинировались наши первые лица и их окружение. Желательно с семьями. Не физраствором или Pfizer, который нам попытаются на камеру выдать за добычу Степанова из Индии, а именно тем, что сегодня хотят колоть людям. Но видимо не дождемся.

    Кстати, тогда же Зеленский заявил, что он планирует вакцинировать минимум половину населения Украины до начала 2022 года. И этого мы тоже не дождемся. Хотя, если будут колоть какой-то очередной фуфломицин, то тогда этот показатель достижим.

    И напоследок. О нас писали даже СМИ во Франции. Это статья из эльзаской газеты, которую сегодня читали и хохотали в Страсбурге. Заголовок гласит «Украина наконец-то начала вакцинацию». Наконец-то! И это они ещё не знают чем и как. ((

    Да, удалось все же Зеленскому из Украины сделать посмешище...

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський Максим Степанов вакцинація коронавірус
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