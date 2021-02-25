Коронавірус на Вінниччині: кількість хворих зросла на 639 за добу

Усього в Україні зафіксовано 1 325 841 випадок інфікування

Станом на ранок 25 лютого на Вінниччині зафіксовано 34 622 випадки інфікування коронавірусом.

Кількість підтверджених випадків захворювання зросла на 639 за добу.

Як повідомляють на сайті РНБО, на Вінниччині за весь час підтверджено 34 622 випадки Covid-19. Одужала 27 091 людина (189 – за добу). Також підтверджено 638 летальних випадків (5 – за добу). Наразі в області ще продовжують лікування 6 893 людини. За весь час зафіксовано 37 362 підозри (670 – за добу).

За інформацією міністра охорони здоров’я Максима Степанова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

Усього в Україні зафіксовано 1 325 841 випадок інфікування коронавірусом. За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 8 147 людей. З них 483 дитини та 301 медпрацівник. В країні вже одужали 1 159 311 людей, з них 3 889 – за останню добу. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 25 596 людей (135 – за останню добу).

За весь час проведено 6 809 165 ПЛР-тестувань. Зокрема, за останню добу здійснено – 86 926 (методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).

Нагадаємо, за минулу добу, 24 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 652 людей. Це на 105 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 23 лютого було 547 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 136328 випадків захворювання на Covid-19.