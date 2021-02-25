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    «Дихання спокійне, жодних скарг». На Буковині перше ковід-щеплення отримав дитячий лікар

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    Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог - «Дихання спокійне, жодних скарг». На Буковині перше ковід-щеплення отримав дитячий лікар
    Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог
    Фото: Фейсбук Сергія Осачука

    Глава Чернівецької ОДА повідомив, хто отримає перші дози вакцини

    Сьогодні, 25 лютого, Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «25 лютого, Чернівецька область отримала 15100 доз виробництва Oxford/AstraZeneca (CoviShield). Цього вистачить, щоб захистити від вірусу 7550 мешканців нашого краю. Вакцинація стартує, першими щеплення отримають близько сотні медиків мобільних бригад», – повідомив Осачук.

    Також Осачук розповів, що першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр. Прізвища він не назвав.

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    «Дихання спокійне, жодних скарг». На Буковині перше ковід-щеплення отримав дитячий лікар
    «Дихання спокійне, жодних скарг». На Буковині перше ковід-щеплення отримав дитячий лікар

    «Дихання спокійне, жодних скарг», - процитував чиновник перші слова лікаря після вакцинації.

    «Він уже давно вирішив, що зробить щеплення одразу, як тільки з’явиться така змога. Бо ж працюючи у реанімації міг спостерігати, як важко може перебігати хвороба», - написав Осачук.

    Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

    До слова, директор ЮНЕСКО пригрозила 130 країнам, які не почали вакцинацію від коронавірусу.

    У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

    А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.

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    Теги: лікар чиновник Чернівецька область щеплення вакцинація коронавірус
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