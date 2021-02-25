«Дихання спокійне, жодних скарг». На Буковині перше ковід-щеплення отримав дитячий лікар
Глава Чернівецької ОДА повідомив, хто отримає перші дози вакцини
Сьогодні, 25 лютого, Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«25 лютого, Чернівецька область отримала 15100 доз виробництва Oxford/AstraZeneca (CoviShield). Цього вистачить, щоб захистити від вірусу 7550 мешканців нашого краю. Вакцинація стартує, першими щеплення отримають близько сотні медиків мобільних бригад», – повідомив Осачук.
Також Осачук розповів, що першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр. Прізвища він не назвав.
«Дихання спокійне, жодних скарг», - процитував чиновник перші слова лікаря після вакцинації.
Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.
До слова, директор ЮНЕСКО пригрозила 130 країнам, які не почали вакцинацію від коронавірусу.
У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.
А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.