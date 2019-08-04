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    Думки вголос

    Барак Обама - політик, на якого хочеться бути схожим

    • Микола Бєлєсков

      Аналітик

    • Розсилка
    Барак Обама - Барак Обама - політик, на якого хочеться бути схожим
    Барак Обама

    Барак Обама в своїй ширшій політиці ніколи не ставив під сумнів НАТО і ЄС, а в широкому розумінні ліберальний світовий порядок, до якого ми так любимо тепер апелювати

    Сьогодні йому 58 років. Казав не раз, але скажу іще - якби я хотів бути політиком, то 44 президент США був би прикладом для наслідування.

    Цього року читаючи мемеуари його радника Бена Родса натрапив на гарну думку Барака Обами - якщо ти справді крутий, то цього не треба нікому доводити. Це він так казав про те як Володимир Путін фотографувався голий по торс на коні. Крутизна політика не в цьому - а в здатності показати ціль людям і вести до неї. Це Барак Хусейн Обама і робив в 2009-17 роках в Білому Домі. Інша справа, що його по достоїнству іще багато-хто не оцінив. Не доросли і велике бачеться збоку

    Але в день його народження хотілося б трохи про міф «Ой який був Барак Обама слабкий, коли РФ почала війну проти України».

    Перше сильний чи слабкий це про фізичну форму людини. В зовнішній політиці є трактування інтересів, ресурси і засоби реалізації цих інтересів, конкретні кроки по реалізації. Коротше кажучи правильна або не дуже стратегія.

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    Три факти із на основі цього.

    1. Так за Барака Обами протягом 2014-16 років Україні не дали летального оборонного озброєння. Проте напряму було дано 3 млрд. доларів кредитних гарантій і схвалено 2 програми допомоги МВФ чого без згоди США зробити не можна. Пару десятків пускових установок ПТРК Javelin і пара сотень ракет до них принципово мало що б змінили по бойовим діям на Донбасі - хіба б трохи зменшили жертви, але домінування в ескалації РФ не змінили б. Тактична по суті система стратегічної ситуації не міняє. А от якби завалилася українська економіка - особливо в важкий період 2014-15 - то можливість чинити організований опір РФ в рази зменшилася.

    2. Барак Обама в своїй ширшій політиці ніколи не ставив під сумнів НАТО і ЄС, а в широкому розумінні ліберальний світовий порядок, до якого ми так любимо тепер апелювати. Це все дуже контрастує із його наступником, який керується часто в політиці принципом «право сили», а не «сила права».

    3. Барак Обама ніколи не завищував очікування так, щоб потім їх не могти реалізувати і при цьому ставити США перед непростим вибором - або втрата обличчя або підняття ставок в грі із небезпечними наслідками. Ніколи не заганяв себе в глухий кут. Цю його рису недооцінюють. Але це важлива риса для державного діяча. 44 президент США чітко визнав в 2016 році, що щодо України є асиметрія інтересів із РФ - на периферії американських інтересів і можливості впливу на противагу близькості до РФ географічно і пріорітетності для росіян. Як наслідок Вашингтон не може дозволити собі гру в підвищенні ставок, бо може на певному етапі не змогти ставки піднімати. І зробити і собі гірше, і Україні.

    Замість цього Барак Обама із самого початку чітко визнав, що важливим для курсу стримування РФ буде Трансатлантична єдність - і цього було досягнуто завдяки нормальним відносинам із канцлером ФРН.

    Інша справа, що нам українцям дуже хочеться щоб наші проблеми із РФ порішали там американці чи європейці. А нам би менше напрягатися. Цього точно не буде. Особливо в 2019 році і надалі. Тепер лише ми своїми діями можемо в російського керівництва змінити трактування статус-кво на Донбасі із прийнятного до неприйнятного.

    Джерело: блог Миколи Бєлєскова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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