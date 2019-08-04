У США знову стріляли у людей, семеро постраждалих



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Інцидент стався о 1:20 ночі 4 серпня (9:20 за Києвом)

Невідомі відкрили вогонь по людях у парку з чорного автомобіля Chevrolet Camaro, який проїжджав поруч

У США в одному з парків Чикаго невідомі обстріляли людей з машини, внаслідок чого семеро осіб дістали поранення.

Про це повідомляє NBC з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що інцидент стався о 1:20 ночі 4 серпня (9:20 за Києвом), невідомі відкрили вогонь по людях у парку з чорного автомобіля Chevrolet Camaro, який проїжджав поруч.

«Поранення дістали семеро людей, 5 з них доставили в лікарні», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в штаті Огайо вбили десятеро людей і 16 поранили. За інформацією очевидців, інцидент стався в одному з барів району Орегон. Це був другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях. Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний білий американець Патрік Крузіос. До нападу він опублікував у Twitter маніфест, у якому підтримав теракт, що стався в березні у мечеті в Новій Зеландії, і заявив, що через мігрантів страждає культура й економіка США.