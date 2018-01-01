На офіційному рівні обговорювати з Польщею історію зараз неможливо

І хоча я проти емоційної реакції на чергову законодавчу спробу поляків воювати з «бандерівщиною», я вважаю, що цей закон робить абсолютно неможливим обговорення з польською стороною питань історичної пам’яті на офіційному рівні і, тим більше, на території Польщі.

Це я про новину, що поляки нібито хочуть роз’яснити положення свого закону віце-прем’єру Павлу Розенку. Я би на державному рівні схвалив простий підхід: Україна не бачить предмету для розмови і вважає, що закон має бути скасований. Скасування закону розкриє можливість для діалогу на офіційному рівні з усього спектру питань історичної

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

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Президенти України та Польщі

І хоча я проти емоційної реакції на чергову законодавчу спробу поляків воювати з «бандерівщиною», я вважаю, що цей закон робить абсолютно неможливим обговорення з польською стороною питань історичної пам’яті на офіційному рівні і, тим більше, на території Польщі.

Це я про новину, що поляки нібито хочуть роз’яснити положення свого закону віце-прем’єру Павлу Розенку.

Я би на державному рівні схвалив простий підхід: Україна не бачить предмету для розмови і вважає, що закон має бути скасований. Скасування закону розкриє можливість для діалогу на офіційному рівні з усього спектру питань історичної пам’яті.

Якщо нам доведеться повторювати це 20 років – нехай. Поляки матимуть нагоду добре вивчити нашу позицію.

А Павло Розенко при бажанні може поцікавитись у польських колег, чи напишуть вони на нього заяву в поліцію, якщо їм видаватиметься, що він є носієм «бандерівської ідеології»?

Є про що говорити, окрім польських «сентиментів» до українських націоналістів. На цьому і варто зосередитись.

Джерело: блог Богдана Яременка

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