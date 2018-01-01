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    Думки вголос

    На офіційному рівні обговорювати з Польщею історію зараз неможливо

    І хоча я проти емоційної реакції на чергову законодавчу спробу поляків воювати з «бандерівщиною», я вважаю, що цей закон робить абсолютно неможливим обговорення з польською стороною питань історичної пам’яті на офіційному рівні і, тим більше, на території Польщі.
    Це я про новину, що поляки нібито хочуть роз’яснити положення свого закону віце-прем’єру Павлу Розенку. Я би на державному рівні схвалив простий підхід: Україна не бачить предмету для розмови і вважає, що закон має бути скасований. Скасування закону розкриє можливість для діалогу на офіційному рівні з усього спектру питань історичної
    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Сьогодні, 06:32
    • Розсилка
    Президенти України та Польщі
    Президенти України та Польщі

    І хоча я проти емоційної реакції на чергову законодавчу спробу поляків воювати з «бандерівщиною», я вважаю, що цей закон робить абсолютно неможливим обговорення з польською стороною питань історичної пам’яті на офіційному рівні і, тим більше, на території Польщі.

    Це я про новину, що поляки нібито хочуть роз’яснити положення свого закону віце-прем’єру Павлу Розенку.

    Я би на державному рівні схвалив простий підхід: Україна не бачить предмету для розмови і вважає, що закон має бути скасований. Скасування закону розкриє можливість для діалогу на офіційному рівні з усього спектру питань історичної пам’яті.

    Якщо нам доведеться повторювати це 20 років – нехай. Поляки матимуть нагоду добре вивчити нашу позицію.

    А Павло Розенко при бажанні може поцікавитись у польських колег, чи напишуть вони на нього заяву в поліцію, якщо їм видаватиметься, що він є носієм «бандерівської ідеології»?

    Є про що говорити, окрім польських «сентиментів» до українських націоналістів. На цьому і варто зосередитись. 

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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