На офіційному рівні обговорювати з Польщею історію зараз неможливо
- Сьогодні, 06:32
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Розсилка
І хоча я проти емоційної реакції на чергову законодавчу спробу поляків воювати з «бандерівщиною», я вважаю, що цей закон робить абсолютно неможливим обговорення з польською стороною питань історичної пам’яті на офіційному рівні і, тим більше, на території Польщі.
Це я про новину, що поляки нібито хочуть роз’яснити положення свого закону віце-прем’єру Павлу Розенку.
Я би на державному рівні схвалив простий підхід: Україна не бачить предмету для розмови і вважає, що закон має бути скасований. Скасування закону розкриє можливість для діалогу на офіційному рівні з усього спектру питань історичної пам’яті.
Якщо нам доведеться повторювати це 20 років – нехай. Поляки матимуть нагоду добре вивчити нашу позицію.
А Павло Розенко при бажанні може поцікавитись у польських колег, чи напишуть вони на нього заяву в поліцію, якщо їм видаватиметься, що він є носієм «бандерівської ідеології»?
Є про що говорити, окрім польських «сентиментів» до українських націоналістів. На цьому і варто зосередитись.
Джерело: блог Богдана Яременка