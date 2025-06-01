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У Брянській області обвалився міст під час руху пасажирського поїзда, є загиблі та постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Брянській області обвалився міст під час руху пасажирського поїзда, є загиблі та постраждалі
У Росії обвалися міст на пасажирський потяг
скріншот з відео

За інформацією російських ЗМІ, найсерйозніші ушкодження отримали пасажири одного вагона, що опинився в епіцентрі вибуху

У Брянській області Росії обвалився міст з автомобілями. Під час події по ньому проїжджав пасажирський поїзд сполученням Москва – Климово. Інцидент стався за три км від селища Вигонічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали. 

Як повідомляє SHOT, на мосту спрацювали чотири вибухових пристрої, два з яких були закладені на опорах, ще два – на шпалах. Вибух стався в той момент, коли потяг опинився безпосередньо на ділянці з вибухівкою. Один із прольотів мосту ще може впасти, рятувальники евакуюють людей якнайдалі від зони небезпеки.

На місці чутно крики та прохання про допомогу, очевидці через вікна витягують постраждалих із вагона. За інформацією російських ЗМІ, найсерйозніші ушкодження отримали пасажири одного вагона, що опинився в епіцентрі вибуху. Рятувальникам доводиться вирізати пошкоджені частини конструкцій, щоби дістати поранених та тіла загиблих.

За даними на ранок, кількість загиблих становить чотири особи. Постраждали понад 40 людей, 23 із них звернулися за медичною допомогою, двоє перебувають у тяжкому стані.

Про обвал поінформував і губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, інцидент трапився на ділянці федеральної траси А240 і зачепив як автомобілі, так і пасажирський поїзд.

«В даний час в районі однієї з ділянок федеральної автодороги А240 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів та пасажирського залізничного складу. На жаль є постраждалі. На місці працюють усі екстрені служби, представники органів влади. Робиться все необхідне надання допомоги постраждалим», – написав Богомаз.

На місці події працюють екстрені служби, триває розбір завалів і пошуково-рятувальна операція.

Московська залізниця повідомила, що сход пасажирського поїзда стався через обвал пролітної будови автомобільного мосту «внаслідок незаконного втручання в діяльність транспорту».

У Брянській області обвалився міст під час руху пасажирського поїзда, є загиблі та постраждалі фото 1

Нагадаємо, у ніч на 29 травня в Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі «Авангард», що займається виробництвом радіоелектроніки та мікросхем. 

За даними російського МНС, загоряння виникло на п’ятому поверсі шестиповерхового виробничого корпусу.

Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували, триває ліквідація займання. Про причину загоряння наразі не повідомлялось.

Це підприємство є одним із найстаріших у місті та спеціалізується на виробництві електроніки, зокрема, датчиків, силової електроніки та ліфтового обладнання.

Теги: вибух росія потяг рятувальники

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