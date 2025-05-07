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У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників
Рейси було скасовано або перенесено
фото: російські ЗМІ

Вночі Російську Федерацію атакували десятки безпілотників

Російські авіакомпанії почали масово скасовують або коригують рейси на тлі збоїв в роботі аеропортів після атак безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Так, пресслужба «Аерофлоту» повідомила про вимушені скасування та об'єднання рейсів, обіцяючи пасажирам перебронювання або ж повернення вартості квитків.

У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників фото 1

Найбільший хаос панує в московському аеропорту «Внуково», де на інформаційних табло, за словами очевидців, все «горить жовтим і червоним». Людей у терміналах так багато, що кафе переповнені, а знайти вільне місце практично неможливо.

В аеропорту Казані літак «Аерофлоту», що прямував рейсом Дубай – Москва, був змушений здійснити посадку в Казані через закриття аеропорту «Шереметьєво». Причиною став запроваджений у московському аеропорту план «Килим».

Найбільший хаос панує в московському аеропорту «Внуково»
Найбільший хаос панує в московському аеропорту «Внуково»
скріншот з відео

За словами пасажирів, після посадки близько першої години ночі літак залишався на стоянці дві години. Потім екіпаж оголосив, що всіх відвезуть у готель, але в підсумку людям відмовили в розміщенні, пославшись на відсутність місць. Пасажири стверджують, що залишилися в залі очікування без їжі, води та інформації.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

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Раніше окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. У різних районах півострова було чутно вибухи. У зв’язку з загрозою окупаційна влада призупинила рух морського транспорту, а також перекрила Кримський міст. Російська сторона стверджує, що по Криму було завдано ударів ракетами типу «Нептун», які начебто були успішно перехоплені.

До слова, Україна атакувала важливі підприємства російського військово-промислового комплексу та місця дислокації техніки армії РФ.

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Теги: росія аеропорт безпілотник Москва

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