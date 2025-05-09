Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд
2025 рік прикував увагу туристів, до відомого потягу у Китаї, який проходить крізь будинок
У Китаї утворився новий тренд на фото: зробити світлину, ніби «ковтаючи» потяг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.
Туристи стають у черги зробити подібні фото, тому що потяг метро, із яким вони фотографуються, унікальний – він їде через житловий будинок.
Цим потягом є знаменита монорейка Лізіба, відома вона саме тим, що проходить крізь будівлі. Вона вже давно є визначною пам'яткою міста Чунцин.
З початком 2025 року оглядовий майданчик у парку Біньцзян, розташованому в районі міста Цзянбей, став новим популярним місцем як для місцевих жителів, так і для туристів. Тут відвідувачі позують з відкритими ротами, створюючи ілюзію «ковтання» поїзда метро , та роблять веселі та креативні знімки, де «їдять змій».
Як мережі відреагували на новий китайський тренд?
Реакція людей різноманітна, здебільшого вони жартують над кумедністю тренду. Проте є люди, які й переживають за тих, хто проживає у тому будинку, через який проходить потяг.
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