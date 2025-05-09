Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
google social img telegram social img facebook social img
На оглядовому майданчику парку Біньцзян у районі Цзянбей багато місцевих жителів та туристів фотографували себе, «ковтаючи» поїзд
фото з відкритих джерел

2025 рік прикував увагу туристів, до відомого потягу у Китаї, який проходить крізь будинок

У Китаї утворився новий тренд на фото: зробити світлину, ніби «ковтаючи» потяг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Туристи стають у черги зробити подібні фото, тому що потяг метро, із яким вони фотографуються, унікальний – він їде через житловий будинок.

Цим потягом є знаменита монорейка Лізіба, відома вона саме тим, що проходить крізь будівлі. Вона вже давно є визначною пам'яткою міста Чунцин.

З початком 2025 року оглядовий майданчик у парку Біньцзян, розташованому в районі міста Цзянбей, став новим популярним місцем як для місцевих жителів, так і для туристів. Тут відвідувачі позують з відкритими ротами, створюючи ілюзію «ковтання» поїзда метро , ​​та роблять веселі та креативні знімки, де «їдять змій».

6 фото
На весь екран
Місцеві жителі та туристи на оглядовому майданчику парку Біньцзян у районі Цзянбей
фото з відкритих джерел

Як мережі відреагували на новий китайський тренд?

Реакція людей різноманітна, здебільшого вони жартують над кумедністю тренду. Проте є люди, які й переживають за тих, хто проживає у тому будинку, через який проходить потяг.

Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд фото 1
фото: скриншот коментарів із соцмереж
Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд фото 2
фото: скриншот коментарів із соцмереж
Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд фото 3
фото: скриншот коментарів із соцмереж

Нагадаємо, що ін'єкції краси стали настільки популярними, що дехто намагається робити їх самостійно. Однак косметологи попереджають: домашні процедури з ботоксом або філерами можуть призвести до серйозних ускладнень.

Також кава без кофеїну – новий тренд. Молоді споживачі з покоління зумерів все частіше віддають перевагу декафу. За даними Euromonitor, 46% споживачів різного віку замислюються про скорочення споживання кофеїну, а майже 50% молодих людей п'ють декаф щонайменше двічі на тиждень.

Теги: метро потяг будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масований удар по столиці. Рятувальна операція у Шевченківському районі (фоторепортаж)
Масований удар по столиці. Рятувальна операція у Шевченківському районі (фоторепортаж)
7 травня, 06:12
Маршрут обслуговуватиме електропоїзд з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг за популярним маршрутом до великодніх свят
11 квiтня, 10:43
Потяг курсуватиме через підвищений попит на поїздки у подільському напрямку
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський
18 квiтня, 21:50
Внаслідок події загинули троє людей і ще 11 отримали травми
У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку
21 квiтня, 10:21
Ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 квітня
28 квiтня, 13:56
Військовий Олександр Поліщук дивом вибрався з-під завалів будинку у Києві, знищеного Росією 24 квітня, з півторарічною донечкою на руках
«Залишилась тільки донечка». Військовий через обстріл Києва втратив дружину і дім
28 квiтня, 16:59
На місце події оперативно прибули рятувальники та інші екстрені служби
У Софіївській Борщагівці через атаку дрона сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
7 травня, 08:29
Загоряння на станції метро «Арсенальна»
На станції метро «Арсенальна» сталася пожежа (відео)
7 травня, 09:03
Поїзди курсують на «червоній» лінії лише на ділянці від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»
Київське метро нагадало пасажирам про особливості руху під час повітряної тривоги
7 травня, 12:36

Життя

Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд
Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд
Білл Гейтс планує роздати майже все своє багатство протягом 20 років
Білл Гейтс планує роздати майже все своє багатство протягом 20 років
Біолог розповів про найцінніший пакет, втрачений на борту «Титаніка»
Біолог розповів про найцінніший пакет, втрачений на борту «Титаніка»
Дружина Мухарського розповіла, що її шокувало у Британії
Дружина Мухарського розповіла, що її шокувало у Британії
У найвідомішої пари лелек Одарки та Грицика з'явилися пташенята
У найвідомішої пари лелек Одарки та Грицика з'явилися пташенята
У чому секрет успіху Білла Гейтса і Марка Цукерберга: неочікуваний висновок вчених
У чому секрет успіху Білла Гейтса і Марка Цукерберга: неочікуваний висновок вчених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
77K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
18K
Генерал ракетних військ пояснив, чи збиватимуть ЗСУ ракети з ядерною боєголовкою
16K
Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»
13K
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua