Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд

На оглядовому майданчику парку Біньцзян у районі Цзянбей багато місцевих жителів та туристів фотографували себе, «ковтаючи» поїзд

2025 рік прикував увагу туристів, до відомого потягу у Китаї, який проходить крізь будинок

У Китаї утворився новий тренд на фото: зробити світлину, ніби «ковтаючи» потяг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Туристи стають у черги зробити подібні фото, тому що потяг метро, із яким вони фотографуються, унікальний – він їде через житловий будинок.

Цим потягом є знаменита монорейка Лізіба, відома вона саме тим, що проходить крізь будівлі. Вона вже давно є визначною пам'яткою міста Чунцин.

З початком 2025 року оглядовий майданчик у парку Біньцзян, розташованому в районі міста Цзянбей, став новим популярним місцем як для місцевих жителів, так і для туристів. Тут відвідувачі позують з відкритими ротами, створюючи ілюзію «ковтання» поїзда метро , ​​та роблять веселі та креативні знімки, де «їдять змій».

6 фото На весь екран









Місцеві жителі та туристи на оглядовому майданчику парку Біньцзян у районі Цзянбей фото з відкритих джерел

Як мережі відреагували на новий китайський тренд?

Реакція людей різноманітна, здебільшого вони жартують над кумедністю тренду. Проте є люди, які й переживають за тих, хто проживає у тому будинку, через який проходить потяг.

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

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