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У Росії обвалився другий за добу залізничний міст

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Росії обвалився другий за добу залізничний міст
у момент обвалу мостом рухався вантажний локомотив
фото з відкритих джерел

Автомобільна дорога, розташована під мостом, перекрита, рух організовано в об'їзд

У Росії обвалився другий залізничний міст за добу. Інцидент стався у Курській області. В момент обвалу мостом рухався вантажний локомотив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Обвалення сталося в районі 48-го кілометра траси Тросна-Калинівка в ніч на 1 червня. За даними глави регіону Олександра Хінштейна, частина поїзда впала вниз на автомобільну дорогу. Почалося загоряння тепловоза.

У Росії обвалився другий за добу залізничний міст фото 1

Попередньо, в одного з машиністів тепловоза пошкоджено ноги – усю бригаду доправили в лікарню.

Автомобільна дорога, розташована під мостом, перекрита, рух організовано в об'їзд.

У Росії обвалився другий за добу залізничний міст фото 2

«Причину обвалення мосту буде встановлено. На місці працюють усі оперативні служби», – повідомив Хінштейн.

Нагадаємо, У ніч на 1 червня у Брянській області обвалився міст з автомобілями. Під час події по ньому проїжджав пасажирський поїзд сполученням Москва – Климово. Інцидент стався за три км від селища Вигонічі. таном на 03:45 за київським часом внаслідок інциденту семеро загиблих, 35 постраждалих, у тому числі троє дітей. Одну дитину санавіація доставить до Москви.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня в Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі «Авангард», що займається виробництвом радіоелектроніки та мікросхем.

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Теги: пожежа росія міст

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