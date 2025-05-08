Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

8 травня. Чи можлива українська історія Другої світової?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нинішня війна, крім всього іншого, має «потопити» велику масу радянсько-російських наративів Другої світової
фото: depositphotos.com

Росія хоче потопити війну 2022-го у наративах 1945-го

Нинішня війна, крім всього іншого, має «потопити» велику масу радянсько-російських наративів Другої світової.

У той же час, росіяни будуть пробувати потопити нинішню війну у наративах Другої світової. І для нас, це одна з найбільших гуманітарних битв майбутнього.

• 1 •

Останні два десятиліття ми пишемо амбівалентну історію України. Історію в якій ми пробуємо примирити непримиренні наративи. Найкращий приклад Хмельницький. Він герой і зрадник.

Спроба відійти від чорно-білої концепції – це крамола і маргінес для науковця. У кращому випадку ми дозволяємо собі маленькі реверанси. Це не проблема. Це хвороба росту і дорослішання. Головне цю фазу пройти.

• 2 •

Друга світова і її історія мислиться у цій же пастці – парадигмі. Ми або за глорифікацію бандерівців або за продовження радянського наративу про те, який вклад зробили українці у другій світовій війні.

• 3 •

Але зараз, як би це дивно не звучало, нам, можливо, не так важливий єдиний наратив. Справа у тому, що нам катастрофічно не вистачає правдивого фактажу. Саме об цей фактаж розібʼються з часом обидві нинішні концепції. Точніше, не розібʼються, а перетворяться на щось нове.

• 4 •

Чому я говорю про правдивий фактаж? Справа у тому, що ми знаходимося під тиском радянсько-російської міфологеми про народну війну підкріплену десятиліттями пошуків науковців, сотнями книг і фільмів.

У нас, умовно кажучи, на сотню російських документальних і не дуже сторінок є пʼять-шість наших. Плюс є амбівалентний наратив у суспільстві, яке тільки завдяки нинішній війні почало толерувати червоно-чорні прапори на південному сході.

Але ще раз повторюся: нам катастрофічно не вистачає фактажу і узагальнень. Ми 40 років говоримо про сталінізм, але у нас досі немає жодної вагомої монографії «Україна і Сталін». І це лише один із прикладів.

• 5 •

Вище, я вже говорив про амбівалентність нашого історичного наративу. Але є ще одна проблема: ми пишемо не українську історію з її плюсами і мінусами, а переважно (повторюся, переважно) пробуємо писати наратив, який спростовує російську версію подій.

Простіше кажучи, ми самі себе заганяємо в прокрустове ложе, замість того, щоб ширше подивитися на процеси. Якщо ми пишемо про Хмельницького, то за малими винятками ми боїмося говорити про те, що повстання було вигідне, а може й інспіроване Портою.

Якщо ми говоримо про модних нині 60-ків, то нам потрібен італійський автор, щоб вказати на банальний факт: частина цього руху виросла з Комсомолу. І у цьому немає нічого поганого. Це не принижує ні Хмельницького, ні Чорновола.

І, більше, того, це не ламає національний міф. Це робить цей самий міф сильнішим. Бо він перестає бути пласким. І він не розбивається об правду, як міф про 28 памфілівців.

• 6 •

Головна проблема у тому, що на державному рівні немає замовлення (боюся розуміння) важливості цієї роботи. На рівні університетів, боюся, є страх братися за цю тему. Без держзамовлення це не полетить.

• 7 •

А тепер про майбутнє. Нинішня війна, крім всього іншого, має «потопити» велику масу радянсько-російських наративів Другої світової. У той же час, росіяни будуть пробувати потопити нинішню війну у наративах Другої світової. Вони докладуть масу зусиль для того, щоб це потоплення відбулося і у нас.

Коли ми нарешті задумаємося про нашу історію Другої світової, її не можна розглядати у відриві від визвольних змагань початку 20 століття (починаючи з революції 1905 року, яка у нас незаслужено забута) і від нинішньої війни.

Дуже сподіваюся, що хтось захоче це почути.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Оленєв був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш»
ЗСУ ліквідували російського футболіста
6 травня, 15:59
Валерій Залужний заявив, що вже розпочалися перегони за домінування між дронами та РЕБ
Залужний назвав найбільш ефективну зброю на фронті
1 травня, 06:19
9 травня у Москві відбудеться парад
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
30 квiтня, 15:47
Квашена капуста – суперфуд для здоров'я та довголіття
Науковець назвав українські суперфуди, які продовжують життя
27 квiтня, 22:19
Ритіков очолював конструкторське бюро Брянського електромеханічного заводу
У РФ ліквідовано провідного конструктора російських РЕБів Ритікова
25 квiтня, 16:48
Мирний план президента США Дональда Трампа піддається різкій критиці в Європі
Пропозиція Трампа щодо Криму може розколоти НАТО – Berliner Zeitung
25 квiтня, 12:13
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
20 квiтня, 13:45
Сі Цзіньпін готовий зрушити з мертвої точки відкладений проєкту газопроводу
Китай і Росія відновлять переговори про газопровід «Сила Сибіру-2»
Вчора, 13:58
У Бразилії спростувала інформацію про переговори з РФ щодо проведення товариського матчу
Бразильська конфедерація футболу відреагувала на інформацію про товариську гру з Росією
6 травня, 17:55

Вадим Денисенко

8 травня. Чи можлива українська історія Другої світової?
8 травня. Чи можлива українська історія Другої світової?
Путін вперше заговорив про наступника. Що сталося?
Путін вперше заговорив про наступника. Що сталося?
Трамп вийшов із переговорів. Що це означає
Трамп вийшов із переговорів. Що це означає
Трамп не розуміє, як завершити переговори
Трамп не розуміє, як завершити переговори
Після Рима: маленькі приводи для оптимізму
Після Рима: маленькі приводи для оптимізму
Сьогодні книжці «Кобзар» Тараса Шевченка виповнюється 185 років
Сьогодні книжці «Кобзар» Тараса Шевченка виповнюється 185 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
75K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
51K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
38K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
29K
Путін вимкнув москвичам зв'язок. Речник Кремля просить терпіти

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua