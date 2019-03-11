Черкаське зіткнення: парадокси екстремізму

Богдан Петренко Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Богдан Петренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не варто виключати ризиків, що піком протистояння цієї виборчої кампанії може стати використання навіть вогнепальної зброї

Зіткнення певною мірою є парадоксальним, бо Національний корпус сприймається як політично залежний від міністра МВС

Кожні вибори – це, насамперед, зростання градусу екстремізму. Але, крім того, вибори – це спроба розкласти яйця в різні кошики з тим, щоб залишитись переможцем за будь-яких розкладів.

Черкаське зіткнення якраз і стало реалізацією запитів на екстремізм.

Президент Порошенко намагається об’єднати власний електорат на засадах патріотизму. Але скандал в оборонці, який і став причиною протистояння, спрямований якраз на те, щоб зменшити його підтримку серед патріотів. Навіть заяви БПП про «проросійських реваншистів» у черкаському протистоянні, - це також дань власній електоральній стратегії.

По-суті конфлікт дав нам два рівні конфлікту. Перший: «Нацкорпус-Президент». Перші, позиціонуючи себе як націонал-радикали, протистоянням намагаються показати, що крайні праві налаштовані проти Порошенка. Тим самими дезорієнтуючи електорат, для яких війна з Росією стоїть першим пріоритетом у системі цінностей. В цьому ж контексті пролунала і заява Білецького про розвиток подій – нібито до Порошенка прийшли «поговорити» не радикали, а ветерани АТО. Фактично, у діючого Президента намагаються вибити його основу – патріотично налаштований електорат.

Ймовірно, ініціатори конфлікту розраховують і на його продовження – зокрема, на те, що влада почне переслідувати Нацкорпус. Але загострення протистояння фактично обнулить стратегію влади «Порошенко – єдиний кандидат для патріотів». Ймовірно, заява про «руку Москви» чи тема «російського націоналізму» засновника Нацдружин – це і є спроба уникнути такого розвитку подій. І зберегти видимість єдності патріотів. Щонайменше, до кінця виборчої кампанії.

Другий: це конфлікт рівня «поліція-Нацдружини». Невідомо чи було це протистояння заплановане чи це був ексцес виконавця. Зіткнення певною мірою є парадоксальним, бо Національний корпус сприймається як політично залежний від міністра МВС. Але чи задуманий був конфлікт чи спонтанний - і одній, і інший стороні важливо було довести свою окремішність. Для того, щоб їх акції не пов’язувались. І кращого варіанту як конфлікт на камери з малою кров’ю не існує.

Логіка протистояння вимагає продовження і поглиблення конфлікту між правоохоронцями та Нацкорпусом. А якщо виходити з гасел протистояння – корупційні схеми в оборонці - то шишки від такого протистояння падатимуть саме на голову Порошенка. Тому не варто виключати ризиків, що піком протистояння цієї виборчої кампанії може стати використання навіть вогнепальної зброї.

І ще одна парадоксальна річ. Такі конфлікти хоча й мають тенденцію до зростання, є водночас і певними запобіжниками до переростання у масові протистояння. Своєрідним спуском пару народного невдоволення. А без критичного невдоволення населення жодні поствиборчі революції не можливі.

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