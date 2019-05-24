  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Петренко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Про опитування громадської думки у формі референдуму

    • Богдан Петренко

      Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Про опитування громадської думки у формі референдуму
    Володимир Зеленський

    Концепція змінилась. Тепер це буде не референдум, а опитування, - сказав Володимир Зеленський

    Перше. Хотілося б взнати які будуть питання? Двозначні як у «Рейтинга»: «чи треба проводити перемовини у форматі Україна-РФ-ДНР-ЛНР»? Або в стилі суперпопулізму «Ви за те щоб перестали стріляти»? Чи щось серйозніше і змістовніше. І чесніше. «Яку модель капітуляції Ви обираєте: а) віддати лише Крим і надати автономію Донбасу з можливістю накладання у Донецьку вето на рішення Верховної Ради; б) віддати Росії Крим і відмовитись від Донбасу; в) проголосити Україну суб'єктом Російської Федерації; г) («для патріотів») продовжувати затягувати час, позиційну війну і застосовувати спорадичні дії». Якось таке опитування я бачу.

    Друге. В українців немає більшості з питань «що конкретно робити» для вирішення проблеми окупації. Є загальні уявлення, на кшталт відновити територіальну цілісність. Є гасла «Донбас-це Україна». І «шоб був мир» - за це всі. А більшість проти того, щоб цей мир був «руським». Але що конкретно треба для цього робити – такого уявлення немає, візьміть будь-яке опитування. А щоб ця більшість була, влада має не питати у людей, а сформувати своє бачення, яке популяризувати. А потім його підтримає народ.
    Третє. Заспокійливе. З практики. Ми вже схоже опитування думки мали. З чотирьох «так» у 2000 році до сьогодні імплементували лише одне. І то зовсім з інших причин. До речі, цим одним якраз новий Президент і скористався - розпустив парламент. Але інші ні. Бо результати референдуму треба було імплементувати. А так як тоді вони були всі проти Верховної Ради, то вона успішно на них «забили». А у випадку війни, імплементувати доведеться не лише у демонізованій Верховній Раді. А й у міжнародних посередників. І особливо – у тих, кого на Донбасі «іхтамнєт», а серед посередників «іхтамєсть».
    І останнє – ці заяви про референдум говорять про те, що у нової влади немає ніякого бачення щодо Донбасу. Або – вона намагається грати і нашим і вашим перед парламентськими виборами.

    Найостанніше. З плюсів. Доки ми будемо говорити про референдум, Росія буде «білою і пухнастою». Хто-хто, а вона якнайбільше зацікавлена у тому, щоб зараз про її агресію забули. Бо в українців пам'ять коротка, хто-зна, може вони і забудуть хто агресор, якщо про це часто не нагадувати.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Крим Росія референдум Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ