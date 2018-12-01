Що дасть заборона в’їзду росіянам?

Богдан Петренко Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Богдан Петренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова прикордонників заявив, що чоловіки – громадяни РФ у віці з 16 до 60 року не матимуть права в’їзду на територію України.

Здавалось все правильно. Для воєнного стану і відповідні рішення.

Потім прикордонники уточнили. З чоловіками з РФ будуть просто проводити поглиблену співбесіду. Але поїзд вже пішов. Сьогодні можна очікувати на всіх російських каналах новину про суцільне обмеження в’їзду. Бо це чітко лягає у канву українофобії, яка стає частиною російської ідентичності. Точніше не російської, а ідентичності путінського режиму, який вже не один раз на ненависті до українців намагався урятувати свій рейтинг.

Щоправда, мене дивує і позиція України. По-перше, яка дозволила собі подібні заяви. Навіть з подальшим уточненням. Ми живемо в інформаційній війні, у війні де люблять маніпулювати думкою. А тому, хто хотів почути про тотальну заборону, почує виключно про неї. І я не виключаю, що кількість росіян, які їхатимуть до нас знизиться. Вони не повірять в «уточнення». Причому, як чоловіків, і жінок (бо багато хто не схоче їхати без подружжя). А відповідно, - поглиблюється інформаційна ізоляція громадян РФ. Тому не дивуйте, що вони все більше і більше віритимуть власним телеканалам: і в «розп’ятих хлопчиків», і в «офіційно закінчилась сіль». І, звичайно, в фашизм в Україні.

По-друге, хотілось відразу почути й голос феміністичних організацій, які б повідомили б про секстистскі мотиви в рішенні прикордонників. Чому лише чоловіки призовного віку? Власне для тих, хто цікавиться глибше цим войовничістю жінок, можуть почитати не лише про амазонок, але й про жіночі батальйони смерті, які були сформовані під час Першої світової війни в Російській імперії. Або для старшого і середнього покоління – хто стріляв у Леніна. А якщо не дуже копатись в історії, подивіться будь-ласка, хто був виконавцем терористичного акту в якому загинув наш контррозвідник Хараберюш.

І щодо реальної долі росіян як виконавців злочинів. У цьому році кримінальних злочинів росіянами учинено трохи більше 500. З майже півмільйона. Тобто всього 0,1% (!) від усіх кримінальних злочинів. Росіяни дотримувались і будуть дотримуватись тактики «іхтамнєт», тому їх головне завдання – це робити виконавцями антидержавних злочинів носіїв українських паспортів. І тих, хто живе в окупації, і тих, кому все-рівно, хто платить гроші за злочин і що буде з його країною. А замовникам в епоху інформаційної революції не треба їздити в Україну.

Тому, глобальних змін від посилення прикордонного контролю можна не очікувати. Більше інформаційні наслідки. І найголовніший для нас у тому, що навіть та інформація, яка надходить від офіційних джерел, постійно вимагає перевірки. А відповідно – менше панікувати, більше думати.

Джерело: Обозреватель

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